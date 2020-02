Fibre : Free démarre l’année sur les chapeaux de roues

Début 2015, Free franchissait le cap des 100 000 abonnés FTTH. Il lui aura fallu 8 ans pour arriver à ce chiffre, mais, depuis, les choses se sont accélérées, en particulier depuis 2019. Et la nouvelle année 2020 commence très fort puisque Free vient de franchir la barre des 1 900 000 abonnés à ses offres fibre, selon les estimations de francois04.

Un mois à peine après avoir franchit la barre des 1 800 000 abonnés fibre estimés, c’est donc le chiffre de 1,9 million d’abonnés fibre estimés que vient d’atteindre l’opérateur de Xavier Nierl. Free sera donc très nettement en avance sur ses objectifs et devrait même les dépasser dès le mois prochain s’il continue sur ce rythme. Free vise en effet les 2 millions d’abonnés en 2020, qu’il devrait donc atteindre dès le mois de mars et 4,5 millions en 2024. Free prévoit également 22 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024.