Free investit Instagram pour promouvoir Netflix sur les Freebox

Il a mis du temps à arriver pour certaines box, mais c’est bon, Netflix est officiellement présent sur les Freebox Delta, One, Révolution et mini 4K. L’opérateur avait déjà alerté ses abonnés à grand renfort de mails envoyés aux détenteurs d’une Freebox Révolution ou mini 4K, mais il est maintenant temps de faire de la réclame pour ses box auprès des jeunes. C’est sur Instagram que ça se passe.

Une publicité “Netflix X Free” adaptée aux smartphones

Pour mettre en avant le service des SVOD, rien de mieux que de présenter les programmes phares de la plateforme. On découvre donc dans un clip très court plusieurs extraits de Stranger Things, la série culte du moment et de 6 Underground, film Original de Netflix réalisé par Michael Bay. On trouve également une référence à “Mortel”, série française mettant en scène des adolescents affrontant un dieu vaudou maléfique. Le tout, cadré en vertical, pour les adeptes de smartphones.

S’ensuivent plusieurs panneaux publicitaires indiquant que Netflix est inclus sur la Freebox Delta et la One, et disponible sur Révolution et Mini 4K. Sans oublier de mentionner que l’opérateur propose les meilleurs débits fibres d’après le baromètre nPerf 2020. Voilà la vidéo en question, qui est glissée entre deux visionnages de stories Instagram.

