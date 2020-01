Comparatif Nperf des connexions fixes 2019 : Orange 1er au général, Free juste derrière et leader sur la fibre

Comme année, nPerf dévoile son baromètre annuel des connexions internet fixes. Cette étude est basée sur les données du site nPerf.com qui permet d’évaluer la qualité de sa connexion fixe ADSL, VDSL, câble ou FTTH en effectuant un test de débit en ligne. En 2019, les Français ont effectué en métropole 6,6 millions de tests de débits nPerf après filtrage pour 29,1 millions d’accès Internet haut et très haut débit (source ARCEP). Parmi ces tests, nPerf a enregistré près de 1,2 million tests sur des lignes en fibre optique pour 4,8 millions d’abonnés FTTH

Parmi les principaux enseignements, on constate qu’Orange se place numéro 1 toutes technologies confondues, grâce à ses performances sur le débit descendant (104,48 Mb/s) et montant (72,21 Mb/s). L’opérateur doit sa première place à ses bonnes performances dans la catégorie très haut débit. Free, quant à lui, le talonne de près, en particulier en ce qui concerne les débits descendants. Si Bouygues Telecom reste proche de Free et Orange, SFR accuse un large retard notamment en raison de ses débits montants. La technologie HFC (non symétrique) est limitée sur le débit montant.

Sur l’année Free se rapproche de la première place grâce à ses performances sur le haut débit et la fibre optique. L’opérateur permet notamment un débit de 10 Gbits/s en débit maximum théorique sur la Freebox delta. Toutefois, les courbes montrent qu’Orange a fortement ouvert les vannes des débits au dernier trimestre 2019.

Fibre optique : Free est le plus rapide

Free a délivré le meilleur débit descendant en Fibre optique en 2019 avec un débit à 460,16 Mb/s (stable par rapport à 2018, +7 Mb/s). Il devance largement ses concurrents. SFR, deuxième, atteint 404,39 Mb/s. Quant à Orange et Bouygues Telecom ils sont à la traine avec des débits respectifs de 371,36 Mb/s et 368,28 Mb/s.

Pour conclure, cette année encore Orange domine les réseaux fixes. L’opérateur historique montre qu’il sait apporter de très bons débits de partout en France avec son mix technologique (FTTH, VDSL2, 4G fixe, montée en débit dans les centre-bourgs). Talonné par Free, meilleur sur les débits en fibre optique et toujours très bon dans le haut débit, nous pourrions nous attendre à des surprises en 2020.