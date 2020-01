Abonnés Freebox Delta et One, la nouvelle chaîne expérimentale ARTE HDR apporte des précisions sur son accessibilité

Seuls les abonnés Freebox One et Delta raccordés à la fibre peuvent en profiter.

Lancée le 9 décembre dernier pendant une durée d’un an, la nouvelle chaîne expérimentale ARTE HDR est disponible gratuitement sur Freebox Delta et One mais aussi sur Molotov après avoir rencontré quelques problèmes techniques sur la plateforme OTT. Seulement, nombreux sont les abonnés Free concernés à se trouver depuis l’annonce du lancement dans l’impossibilité d’accéder à la chaîne sur le canal 102. Contacté par Univers Freebox, Arte nous informe que sa chaîne est uniquement disponible pour les abonnés fibre équipés de l’une des deux dernières box de Free. Il est également nécessaire de disposer d’un téléviseur compatible HDR.

Côté techniques de format et d’encodage, le flux est transmis en 1080 p, 50fps (images par seconde), SL-HDR2 (HDR10 + métadonnées dynamiques) avec un encodage HEVC 10 bits à 8 Mb/s.