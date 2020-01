Realme X50 5G : la marque présente un smartphone avec écran 120 Hz, photo 64 Mégapixels, charge rapide et compatibilité 5G

La marque Realme a officialisé un nouveau smartphone positionné sur le gros milieu de gamme qui propose un écran 120 Hz, une capteur photo 64 Mégapixels, une grosse batterie, une charge rapide et de la 5G.

Tout juste officialisé, le smartphone Realme X50 5G embarque en effet le chipset Snapdragon 765G présenté en décembre 2019 par Qualcomm et apportant la 5G grâce à un modem intégré. Le processeur octa-core de la plate-forme est épaulé par 6, 8 ou 12 Go de RAM.

Il propose outre cela un écran IPS 6,57 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et un stockage 128 ou 256 Go. Il dispose également d’un quadruple capteur photo 64 + 12 + 8 + 2 Mégapixels au dos et d’un double capteur photo 16 + 8 Mégapixels à l’avant. L’ensemble est alimenté par une batterie 4 200 mAh rechargeable en 30 Watts (70 % en 30 minutes) et livré avec une ROM basée sur Android 10.

Realme n’a pas encore évoqué la distribution à l’international. Il a seulement parlé de la disponibilité à domicile avec trois configurations 8/128, 6/256 et 12/256 Go vendues les équivalents de 320, 350 et 390 euros.

Source : GSMArena