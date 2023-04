Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des chaînes débarquent, des replay aussi, Oqee évolue encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Freebox : les trois nouveaux RMC BFM Play : BFM Régions, RMC Info Talk Sport et RMC BFM « Exclus » sont à présent disponibles sur Oqee ( mobiles, Freebox POp, web), mais aussi sur les Freebox Révolution et Delta (Player Devialet).

Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur la Freebox Pop et Android TV. Plusieurs améliorations au menu comme un mode sombre actualisé pour plus de confort, une optimisation des boutons pour une meilleure navigation et la suppression de l’onglet « App » du menu principal pour l’alléger. Plus d’infos…

L’application TV de Free a également reçu une nouvelle version sur iOS. Un bouton a été ajouté dans l’onglet “Enregistrements” permettant de consulter l’espace de stockage disponible. La navigation avec Voice Over a été améliorée dans les pages VOD. Enfin, le problème qui pouvait empêcher la lecture de certains replays avec Chromecast, a été corrigé. Plus d’infos…

Freebox TV : Museum TV Paris laisse place à Le Figaro TV IDF sur le canal 904 des Freebox. Pour l’heure, une bande-annonce tourne en boucle. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne jeunesse du groupe Warner débarque sur les Freebox : Cartoonito sur le canal 144, Boing disparaît. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : trois nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un titre d’une saga culte, Wolfenstein: The New Order, Art of fighting 3 : The Path of the Warrior et Ninja Commando. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Honor enrichit son offre d’entrée de gamme avec le Honor 70 Lite 5G, un smartphone aux caractéristiques interessantes à un prix accessible. Ce modèle fait son entrée dans la boutique de Free Mobile avec une offre de remboursement de 30€. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Iliad-Free se lance sur le marché de la cybersécurité en s’emparant d’un expert en la matière, iTrust et sa solution basée sur l’IA. Plus d’infos…

Free Pro lance deux offres “XPR Cyber” 100% françaises axées sur la performance technologique, la simplicité et l’accessibilité. Plus d’infos…

Free : les problèmes de migration vers la Freebox Pop et Delta Pop persistent, des abonnés perdent patience. Plus d’infos…

Free fait pression sur les applications de télécommande Freebox dont le nom s’apparente à sa marque. Plus d’infos…

Le réseau Free Mobile a assuré 66 milliards de minutes d’appels en 2022. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox