Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur la Freebox Pop et Android TV

L’expérience utilisateur s’améliore sur Oqee pour les abonnés Freebox Pop et Delta Pop.

Après iOS hier, une nouvelle version de l’application Oqee by Free est à présent disponible sur Freebox Player Pop et Android TV. En cours de déploiement progressif, cette mise à jour 1.18.1 apporte plusieurs améliorations comme un mode sombre actualisé pour plus de confort, une optimisation des boutons pour une meilleure navigation et la suppression de l’onglet « App » du menu principal pour l’alléger.

Au rang des fonctionnalités à venir, les chaînes favorites arriveront prochainement sur le Player Pop, Android TV, Smart TV Samsung, Apple TV et sur le web. Un guide TV sera ajouté par ailleurs sur mobile. Le design de l’interface doit également évoluer pour avoir une meilleure expérience utilisateur.

Disponible en mobilité mais aussi sur Smart TV, Apple TV, appareils Android TV (à partir de la version 8), et le web pour tous les abonnés Freebox, l’application Oqee permet d’accéder jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses mais aussi au Replay inclus ainsi qu’à des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, et l’enregistrement. Aujourd’hui, l’application TV de l’opérateur compte 2 millions d’utilisateurs actifs.

