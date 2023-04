Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la guerre est déclarée entre Free et SFR, Xavier Niel prend trop d’avance sur la Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

03 Avril 2013 : Xavier Niel annonce déjà travailler sur le successeur de la Freebox Revolution

C’est dans une interview pour 01Net que Xavier Niel a annoncé pour la première fois travailler sur une nouvelle arrivante dans la famille des Freebox qui aurait dû arriver en 2014. Il s’était même permis une pique à la concurrence : « Nos concurrents n’ont visiblement pas trouvé de recette miracle ! Notre Freebox est sortie avec deux ans d’avance et, aussitôt, on s’est mis à travailler sur la nouvelle génération ». Si on peut reconnaître plusieurs qualités à l’opérateur Free, la ponctualité a manqué sur ce coup puisque celle qui sera longtemps appelée la V7 n’arrivera qu’en décembre…2018.

05 Avril 2014 : Altice rachète SFR

Trois ans et un jour après avoir racheté SFR aux mains de Vodafone, Vivendi cède à son tour l’opérateur au carré rouge au groupe Altice appartenant à Patrick Drahi et possédant l’opérateur Numéricable. Dans le courant de l’année, Altice rachètera le reste des actions possédées par Vivendi pour posséder intégralement l’opérateur.

05 avril 2019 : Altice coupe ses chaînes sur les Freebox

Une affaire qui a duré jusqu’en août. Après d’âpres négociations entre les deux groupes concernant la rémunération d’Altice pour la diffusion de ses chaînes et services associés, la situation s’est envenimée.

Le vendredi 5 avril, la maison-mère de SFR annonçait en effet mettre fin à la diffusion de ses chaînes BFMTV et Business ainsi que RMC Découverte et Story) , avec une coupure immédiatement constatée sur les Freebox. Mais l’opérateur de Xavier Niel n’a pas tardé à répliqué en rétablissant la diffusion des chaînes, ce qui a conduit à plusieurs imbroglios et affaires pour finalement trouver un accord, notamment après l’implication d’Orange qui refusait lui aussi de payer.

06 Avril 2006 : les abonnés Free ont accès au réseau WiMAX

Un nouveau réseau sans-fil ouvrait ses portes aux abonnés Freebox le 06 avril 2006. Le WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access ) est un standard de communication sans fil en haut-débit basé sur la volonté d’interopérabilité. Plusieurs normes sont utilisées et cette technologie peut exploiter une gamme de fréquences allant de 2 à 66 GHz.

Free avait acquis une licence WiMAX valable sur l’entièreté du territoire français via sa filiale IFW, et en avril, l’opérateur annonce ainsi rendre son offre WiMAX accessibles à tous les abonnés Free Haut Débit.

07 Avril 1969 : lancement d’une première requête de commentaires qui mènera à … Internet

Un premier pas vers un service dorénavant intégré à nos vies. 53 ans auparavant, jour pour jour, la première RFC était publiée. Quézaco qu’une RFC ? Il s’agit d’une liste de documents officiels décrivant ce qui deviendra plus tard Internet. La première d’entre elle a été publiée par Steve Crocker et concernait à l’époque le réseau ARPANET, premier réseau à transfert de paquets.

Dans cette première “demande de commentaires” (Request For Comments), déposée 07 avril 1969, on évoque ainsi certains aspects du projet comme les bases du système permettant l’interconnexion des réseaux participants à l’Arpanet par exemple. Pour les fans de l’aspect techniques, cette première RFC est disponible en cliquant sur ce lien.

07 Avril 2020 : Disney+ débarque en France

Une arrivée pour mettre du baume au coeur aux Français, alors confinés. La plateforme SVOD de Mickey fête en effet ses trois ans d’existence sur le territoire français, après un lancement retardé à la demande de l’État et d’Orange, par crainte de surcharger les réseaux fixes alors que le confinement venait de commencer.

La plateforme était proposée le 07 avril 2020 pour 6.99€/mois mais n’était pas encore distribuée sur les box, à l’exception de celles proposées sur Android TV. Depuis, la formule a évolué et la plateforme s’est rendue disponible sur bien des supports et continue sa croissance en France et dans le monde, pour 8.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox