Free : les problèmes de migration vers la Freebox Pop et Delta Pop persistent, des abonnés perdent patience

Des abonnés Freebox mini 4K et Révolution sont toujours privés de migration. L’attente est longue, les mécontentements se succèdent.

“En raison du succès de la Freebox Delta avec Player Pop, le changement pour cette offre est temporairement indisponible. Rassurez-vous, dès que la situation le permettra vous pourrez à nouveau le demander dans votre Espace Abonné”, ce message d’information continue d’excéder de nombreux Freenautes, et ce parfois depuis plusieurs mois.

On le sait, la pandémie de Covid-19 a impacté le secteur de la tech de plusieurs manières, entre pénurie et problèmes de production. Les Freebox n’ont donc pas été épargnées. Free a notamment fait face à des problèmes de stocks, de fabrication et de de livraison de composants. A tout cela s’est ajouté également le succès commercial des offres, notamment de la Freebox Pop. Si l’opérateur a promis en septembre 2022 une amélioration progressive, un retour à la normale était attendu à la fin de l’année. Ce fût le cas temporairement en janvier, aussi bien pour les migrations vers la Freebox Pop que celles vers la Freebox Delta avec Player Pop. Mais force est de constater qu’aujourd’hui les problèmes persistent, en attestent de nombreux abonnés sur Twitter.

Des mois et des mois que la migration vers l'offre Delta de @free @Freebox est tantôt bloquée tantôt indisponible avec Player Pop, tandis que les nouveaux clients peuvent la commander librement. Qq'un a une solution ou c'est juste un doigt d'honneur envers les clients fidèles ? pic.twitter.com/pTqH0ewFPD — Azariel (@Azariel80) March 29, 2023

Quand certains abonnés Freebox Révolution comme @NicoduWeb ne cessent de tenter en vain leur chance depuis 3 mois, d’autres se sont rendus que la migration vers l’offre Delta avec Player Pop “est tantôt bloquée tantôt disponible”. Cette attente de longue durée a le don d’excéder les clients fidèles : “arrêtez de jouer sur les mots, votre stock est maigre, vous n’offrez même pas la migration vers la pop pour vos clients avec 10 ans d’ancienneté et la delta avec player pop est indisponible”, se désole l’un d’eux.

arrêtez de jouer sur les mots, votre stock est maigre, vous n’offrez même pas la migration vers la pop pour vos clients avec 10 ans d’ancienneté et la delta avec player pop est indisponible alors que la freebox pop est dispo et la delta devialet l’est également ? foutage de gl — . (@toztoza94) March 15, 2023

A première vue, seules les migrations vers une offre comprenant un player Pop sont très régulièrement indisponibles. Pour basculer avec l’une des offres premium de Free, il faudra opter pour l’Apple TV 4K ou encore le Player Devialet. Dans une logique commerciale, Free fait encore aujourd’hui le choix de privilégier les nouveaux abonnés. Pour Alain, la solution est toute trouvée, “c’est simple, il suffit de résilier, prendre une offre sans engagement dans quelques mois, se faire rembourser le frais de résiliation par le nouveau opérateur puis revenir chez Free avec un tarif promo sur 12 mois avec une offre Freebox Pop ou Delta et obtenir un remboursement des frais de résiliation.” Certains sont déjà passés aux actes. Alors que d’autres s’en remettent à Xavier Niel.

@Xavier75 Cela fait un an que je demande de passer à la freebox Delta (cliente depuis des années) non seulement elle n’est pas disponible mais en plus je me fais balader tous les débuts de mois par l’assistance free. A quand une réponse ? #freebox #free #delta #clientfidele — Camille Oudinot (@OudinotCamille) April 5, 2023

