Une nouvelle chaîne jeunesse du groupe Warner débarque sur les Freebox

Les abonnés Freebox peuvent désormais découvrir Cartoonito, chaîne lancée par le groupe Warner Discovery, directement sur les Freebox.

Une nouvelle venue parmi les nombreuses chaînes du groupe américain. Comme annoncé lors de la présentation du Pass Warner sur Amazon Prime Video il y a quelques semaines, une toute nouvelle chaîne a été lancée par le géant de l’audiovisuel sur les box des opérateurs, dont Free.

Les abonnés Freebox peuvent donc souscrire à Cartoonito, disponible sur le canal 144. Elle est pour l’heure proposée dans le pack Kids (1.99€/mois) qui comprend également Boomerang et Bommerang +1. Elle remplace ainsi la chaîne Boing, qui disparaît. La chaîne est dédiée aux plus petits, de 3 à 6 ans et est également disponible en SVOD via le pass Warner pour les abonnés Amazon Prime.

“Cartoonito, c’est le meilleur endroit pour rire et se découvrir. Batwheels, Bugs Bunny Constructeur, Lucas l’Araignée, Interstellaire Ella… les héros étonnants de la chaîne entraînent les enfants de 3 à 6 ans dans leurs aventures et les encouragent à être curieux, à s’amuser et à être eux-mêmes ! Cartoonito, ce sont des programmes inédits et de qualité, des créations originales et des shows issus de franchises légendaires de Warner adaptées aux plus jeunes” annonce le groupe.

On peut également y retrouver des programmes comme Kingdom Force ou encore Moley et le Tom and Jerry Kids Show. Parfois des films pourront être diffusés, comme les téléfilms de Thomas le train “La course pour la coupe de Sodor” ou “Le mystère de la Montagne du Mirador“.

