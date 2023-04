Clin d’oeil : quand les rats de l’offre Canal+ envahissent Netflix

Le mastodonte de la SVOD fait de la communication gratuitement pour Canal+.

Les relations entre Canal+ et le leader mondial de la SVOD sont au beau fixe, et c’est plutôt rationnel puisque l’un distribue l’autre à tout-va. En réaction à l’offre inédite “Rat+” de la filiale de Vivendi lancée du 1 mars au 19 avril prochain à destination des moins de 26 ans, Netflix s’est fendu d’un tweet plutôt cocasse le 7 avril : “Les rats de l’offre Canal+ envahissent Netflix”, a lancé la plateforme américaine, un message agrémenté d’une rafale d’affiches de contenus phares revus et corrigés, à regarder sans plus tarder comme “CobRat Kai”, “Qui a tué Sarat ?”, “Tyler Ratke”, “A Tratvers ma fenêtre”, “L’Oratnge is The New Black” ou encore ” The Ratcher”. De quoi ravir le groupe Canal+ lequel a très rapidement réagi sur Twitter : “On a très envie de voir ces Ratmakes maintenant”. Son patron Maxime Saada s’en est également amusé : “C’est énorme, merci Netflix”.

L’offre “Rat+” est la meilleure promotion possible pour les moins de 26 ans fans de séries et de cinéma. Sans engagement et affiché à à 19,49€/mois, cet abonnement comprend en linéaire toutes ses chaînes à savoir Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries, mais aussi les 6 flux de Ciné+. Et ce n’est pas tout puisque l’offre inclut également les services de SVOD Netflix (en qualité HD jusqu’à 2 écrans simultanés), OCS, Disney+, Paramount+ et Canal+ Séries. A noter également la gratuité pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité. L’accès à la plateforme Cafeyn et Télérama est également inclus.

