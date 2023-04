Free Mobile : un tout nouveau smartphone 5G abordable d’Honor débarque avec une ODR

Honor enrichit son offre d’entrée de gamme avec le Honor 70 Lite 5G, un smartphone aux caractéristiques interessantes à un prix accessible. Ce modèle fait son entrée dans la boutique de Free Mobile avec une offre de remboursement de 30€.

Compact, le nouveau Honor 70 Lite 5G 128 Go est doté d’une dalle LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (1600 x 720 pixels) avec un un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son processeur, un Qualcomm Snapdragon 480 Plus, est cadencé à 2.2 GHz, convenable sans étonner. Ses 4 Go de RAM peuvent être poussés jusqu’à 7 Go grâce à la technologie Honor RAM Turbo. L’autonomie est au rendez-vous avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

le Honor 70 Lite intègre également une triple caméra arrière complétée par un objectif frontal (objectif principal de 50 MP avec une ouverture à f/1,8, capteur ultra grand angle de 2 mégapixels, capteur de profondeur de champ de 2 MP). La caméra selfie est de 8 MP.

Affiché à 229€ en achat comptant chez Free Mobile, ce modèle est également disponible via Free Flex. Il faudra d’abord régler un premier paiement de 31€ puis verser 24 mensualités de 6,99€/mois. L’option d’achat s’élève à 30€.

A l’occasion de ce lancement, une offre de remboursement de 30€ est proposée pour tout achat comptant ou via Free Flex. Pour en profiter, il faudra se rendre sur l’Espace Abonné Free Mobile (mobile.free.fr/account/monODR) puis saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture. Et enfin valider la demande de remboursement. “Vous avez 30 jours à compter de la date de votre commande pour nous adresser votre demande”, précise Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox