La future plateforme combinant HBO et Discovery approche en France

Le projet succédant à HBO Max sur les nouveaux marchés européens et dans le monde prévoit un lancement en France. Une annonce devrait être faite le 12 avril.

Le projet est sur la feuille de route pour un lancement en France avec une série de contenus originaux produits par HBO Max “audacieux” visant un public adulte, adoptant la patte reconnaissable d’HBO. C’est en tout cas les tenants des déclarations de la vice-présidente de la production originale d’HBO à destination du streaming Vera Peltekian.

Cette ancienne de Canal+ explique par ailleurs que le tournage de série comme “La Mythomane du bataclan” est en cours à Paris pour être prêt pour un lancement sur le service original du groupe americain, plutôt que sur Prime Video. En effet, si les contenus de Warner, HBO et Discovery sont actuellement distribués sur le Pass Warner, le groupe a “hâte de lancer notre service de streaming” en France “en temps voulu“.

La vice-présidente explique en effet que “la France a beaucoup de services de streaming, mais nous avons un gros coup à faire car le public adulte a été délaissé” et entend ainsi proposer des contenus scénarisés pour cette audience spécifique. Avec dans l’idée la possibilité d’avoir une sortie régulière tous les mois. De plus, ce nouveau service qui pour l’instant reste très secret même sur son nom, se conformera aux règles de la chronologie des médias avec un investissement obligatoire dans le contenu français et européens, mais pas la première année puisqu’il n’aura pas atteint la taille critique requise. Plus de détails sur ce lancement sont attendus le 12 avril.

Source : Variety

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox