Orange se dote d’un nouveau Directeur Général en France

Jean-François Fallacher a pris sa place en début de semaine, remplaçant Fabienne Dulac à la direction générale de la branche française d’Orange.

Prêt à prendre la relève d’une directrice générale qui a opéré pendant 8 ans. Le 31 janvier, l’opérateur historique annonçait en effet le départ de Fabienne Dulac de son poste de Directrice Générale d’Orange et c’est ce 3 avril que son remplaçant a officiellement pris ses fonctions.

Il s’agit de Jean-François Fallacher, diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. Il a commencé sa carrière dans les années 90 à l’aune de l’expansion d’Internet en France, devenant par la suite Directeur des opérations de Wanadoo aux Pays-Bas. Le nouveau directeur général a consacré une grande partie de sa carrière à Orange en devenant à partir de 2006 le CEO de Sofrecom, société de conseil spécialisé dans le secteur des télécoms puis en devenant CEO d’Orange Romania en 2011, puis d’Orange Pologne en 2016 et jusqu’au 1er septembre 2020.

Sur ce marché où Orange était leader des télécommunications en Pologne, il a relancé la croissance grâce à un investissement massif dans la fibre et avec une stratégie de convergence. Il est ensuite devenu CEO d’Orange Espagne jusqu’à cette semaine où il dépose ses valises en France. Le tout sous la direction de Christel Heydemann, qui a bousculé l’opérateur en un an avec une nouvelle stratégie se concentrant sur le coeur de métier d’Orange et en voulant développer son activité dans la cybersécurité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox