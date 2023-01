Orange France annonce le départ de sa patronne, nomination de son remplaçant

Jean-François Fallacher quitte la filiale espagnole de l’opérateur historique français pour prendre la tête d’Orange France.

Après huit ans de bons et loyaux services, la directrice générale d’Orange France, Fabienne Dulac, va quitter son poste, elle sera remplacé dès le 3 avril prochain par Jean-François Fallacher, actuel patron d’Orange Espagne.

Fabienne Dulac “a fait le choix de relever de nouveaux défis au sein du groupe”, annonce un communiqué. Celle qui a largement oeuvré au déploiement de la fibre et à la généralisation de la 4G, restera au sein du Comité exécutif et contribuera au déploiement du prochain plan stratégique. Une nouvelle page se tourne dans la gouvernance de l’opérateur français après le départ de son directeur financier Ramon Fernandez le mois dernier, et l’arrivée de Christel Heydemann l’année dernière, en remplacement de Stéphane Richard.

Jean-François Fallacher, nouveau directeur général d’Orange à partir du 3 avril

La directrice générale d’Orange, a d’ailleurs commenté : « Je tiens à remercier chaleureusement Fabienne Dulac pour son engagement pendant huit ans à la tête d’Orange France. Elle a par son action renforcé le leadership réseaux et l’excellence clients d’Orange en France. Elle a également pleinement participé au succès du déploiement de la Fibre dans notre pays. Grâce à son travail et celui de ses équipes, la France est aujourd’hui le pays le plus fibré d’Europe. Nous continuerons à travailler ensemble dans les prochains mois. Je suis ravie de l’arrivée de Jean-François Fallacher à la tête d’Orange France. Je sais pouvoir compter sur sa très solide expérience à l’international et sur son expertise opérationnelle pour continuer à développer le leadership d’Orange en France au service de nos clients ».

Entrée en 1997 chez France Télécom au sein de la Division Multimédia, Fabienne Dulac a étendu ses responsabilités au sein de filiales comme Wanadoo, Voilà, Mappy.

Pendant dix ans, elle a occupé différentes fonctions dans le marketing, le business développement et la relation client, accompagnant ainsi la transformation du marché et de l’entreprise, le développement des nouveaux territoires commerciaux et de l’expérience client. En 2011, elle a pris la tête de la Direction Orange Nord de France, puis en 2013 celle de la direction de la communication d’Orange France avant d’être nommée CEO en 2015.

