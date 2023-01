Plus d’un français sur deux ne peut se passer d’Internet plus d’une journée : découvrez les services qui vous manquent le plus

L’Arcep vient de publier les résultats du Baromètre du numérique, une étude annuelle réalisée par le CREDOC sur la diffusion des équipements numériques et l’évolution de leurs usages.

Il en ressort notamment que 58% des Français déclarent ne pas pouvoir se passer d’internet plus d’une journée sans que cela leur manque en 2022, ils étaient 18% en 2011.

Les services d’internet dont les français auraient le plus de mal à se passer

Les courriels restent de loin le service dont les internautes ont le plus de mal à se passer. Internet apparaît aussi de plus en plus indispensable pour la réalisation de démarches administratives (+ 22 points). Depuis 2016, les messageries instantanées ont pris une place plus importante dans les pratiques (20% des personnes interrogées estiment qu’elles font partie des deux services les plus incontournables, + 7 points).

Est-ce une posture liée à la multiplication des applications et des discours visant à limiter le temps d’écran, ou une réalité ? Une forme de distance aux réseaux sociaux semble poindre : la proportion des personnes considérant ne pouvoir s’en passer diminue par rapport à 2016 de – 4 points.

Les personnes répondant à l’étude pouvaient choisir 2 réponses (le total est donc supérieur à 100%)

Cette étude est réalisée par le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), cette enquête porte sur un échantillon représentatif de 4 184 personnes de 12 ans et plus, interrogées par téléphone et en ligne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox