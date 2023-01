“Ça plane toujours”, l’investissement de Free dans Instadrone porte ses fruits

Instadrone, leader français de la captation et traitement de données par drones, a multiplié son chiffre d’affaires par trois depuis l’arrivée d’un investisseur de renom en 2020 : Iliad.

“Ça plane toujours pour Instadrone. En 2020, le groupe Iliad lançait SOLID-19 et investissait dans le champion français de la captation et traitement de données par drones. Chiffre d’affaires multiplié par trois depuis !” a salué hier sur Twitter, Thomas Reynard, directeur général de Free et d’Iliad.

Instadrone se démarque notamment dans l’accompagnement des telcos autour de la recherche et la construction de sites en téléphonie mobile. Premier réseau d’opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France, la société a séduit Iliad en juin 2020, le groupe de Xavier Niel a en effet pris une participation de 30% dans son capital.

Déjà porte-outil pour des opérateurs comme Free, Instadrone s’est s’envolé en janvier 2021 en Italie et en Pologne pour participer au développement d’Iliad Italia et Play racheté par la maison-mère de Free. De l’autre côté des Alpes, cette PME venait alors d’ouvrir sa première agence à Rome.

Créée en 2014, Instadrone dispose aujourd’hui d’une flotte conséquente appareils et fédère sous sa marque de nombreux opérateurs. Panoramiques d’implantation, visée FH, rapport Pathloss et Inspection de structure, ce réseau de prestation par drone maitrise l’ensemble des prestations aériennes dédiées aux télécommunications. Depuis plusieurs années, il s’est spécialisé dans la récupération et l’analyse de données techniques pour les secteurs industriels (énergie, BTP, environnement…) en développant son propre bureau d’études radio et géomatique. Ses prestations adressent un large panel de besoins en forte expansion : réalisation de plans topographiques, inspection de bâtiments, collecte de points géo-référencés pour de la modélisation de structures, suivi de chantiers, contrôle de la qualité de l’air, prélèvements, etc.

En 2022, Instadrone a créé 15 emplois en CDI, généré une croissance de 35% et a réalisé 8120 missions réparties sur l’ensemble de sont réseau. Et pour couronner le tout, la société a scellé sur le long terme de nombreux contrats avec des groupes d’envergure tels que Total Energies, EDF Renouvelables, Free Mobile, TDF, Suez, Enedis, Axians ou encore Qair.

