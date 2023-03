“Il est déconnecté de la France ce mec”, les chroniqueurs de TPMP font le procès de Bernard de La Villardière suite à ces propos polémiques

Ce mardi soir, les chroniqueurs de “Touche pas à mon poste !” se sont exprimés sur les déclarations polémique de Bernard de La Villardière, journaliste de M6.

Ce week-end, Bernard de La Villardière a exprimé son opinion au sujet de la reforme des retraites : “Quand je vois qu’on manifeste contre la réforme des retraites et que les gens pleurnichent parce qu’ils vont bosser deux ans de plus. Je crois que ça me désespère un peu“. Sa déclaration a scandalisé certains auditeurs. Il également prononcé une autre phrase polémique : “Personne n’est obligé d’être éboueur toute sa vie !“. Ce lundi, les chroniqueurs de “Touche pas à mon poste !” ont commenté les dires du journaliste de M6. Guillaume Genton a commencé : “On a plus besoin d’éboueurs en France que de présentateur d”Enquête exclusive’. Ce qui est intelligent dans ce qu’il dit, c’est qu’on peut évoluer dans une carrière, mais ce que je n’aime pas, c’est qu’il dit qu’éboueur, c’est comme si c’était le niveau zéro du travail. À force de faire des sujets sur les escortes à Macao, il a dû péter un câble, mais il est déconnecté de la France ce mec, ce n’est pas possible et c’est une très grosse connerie d’avoir dit ça“.

“Ça me désespère que les gens pleurnichent pour deux ans de plus” Bernard de la Villardiere donne son avis sur la réforme des retraites et fait polémique ! Etes-vous choqués ? #TPMP pic.twitter.com/pyv2duKrKG — TPMP (@TPMP) March 20, 2023

Par la suite, c’est Gilles Verdez qui prend la parole : “On a la vie qu’il a, à se balader dans le monde entier, on évite d’avoir un jugement condescendant. On ne peut pas juger les gens qui souffrent au travail quand on gagne énormément d’argent et tant mieux pour lui, mais on ne donne pas de leçons aux autres“. Géraldine Maillet, s’est également exprimée : “Je vais le défendre et je vais m’en prendre plein la gueule, mais ce n’est pas grave“. bien qu’elle reconnaît que ses déclarations sont “insupportables et hautaines“. Elle ajoute qu’en France “le travail n’est plus une valeur refuge, d’émancipation et de liberté. Les profs ne sont pas contents, les médecins ne sont pas contents. Personne n’est content et c’est problématique dans la société. Et en ça, je lui donne raison, pas sur les éboueurs effectivement“. “C’est une grosse phrase de trou du cul“, conclu Kelly Vedovelli.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox