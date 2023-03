TPMP : Eric Zemmour affirme que Cyril Hanouna a été coupé au montage lors de son passage dans “Quelle époque !”

Ce lundi, Eric Zemmour a révélé, dans “Touche pas à mon poste !“, que, lors de son passage dans “Quelle époque !“, la photo de Cyril Hanouna a été coupé au montage car il disait du bien de lui.

Ce samedi soir, Léa Salamé recevait, dans “Quelle époque !” sur France 2, Patrick bruel, Michel Denisot, Pierre Lescure et Eric Zemmour. Le politicien venait présenter son dernier livre : ” Je n’ai pas dit mon dernier mot“. En fin d’entretien, ce dernier à participé au “photo call“, jeu consistant à poser une questions à différentes personnes s’il les avait devant lui. Ainsi, ont défilés, dans cet ordre, des photos de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Élisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Vincent Bolloré, Sarah Knafo et la sienne. Lundi soir, le président du parti “Reconquête!” poursuivait sa promotion, sur le plateau de “Touche pas à mon poste !” devant Cyril Hanouna et ses chroniqueur. L’animateur est revenu sur le passage dans d’Eric Zemmour dans “Quelle époque !” car son visage est apparu dans l’émission mais a été coupé au montage.

“J’ai appris qu’ils vous avaient montré mon visage et qu’ils l’ont coupé au montage, je suis le seul qu’ils ont coupé au montage, c’est fou non ?“, s’est exprimer Cyril Hanouna. “Je vais vous dire ce que je vous disais parce que ça va vous faire plaisir. Je vous connaissais assez peu. Je regardais peu cette émission, je regarde peu la télévision en général d’ailleurs. Et j’ai trouvé – c’est ça peut-être qui les a agacés – que vous vous étiez bien débrouillés. Moi, je suis journaliste politique donc je me permets de juger en professionnel. Je trouve que, franchement, vous vous êtes très bien débrouillé, je le dis d’ailleurs partout. Je trouve que vous animiez bien vos débats politiques, que les questions étaient dignes d’un journaliste politique et donc je vous félicitais pour cela… J’ai eu tort, j’aurais dû vous taper dessus, je n’ai pas été malin, encore une fois“, a répondu Eric Zemmour.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox