“Quelle époque !” : le ton monte entre Eric Zemmour et Patrick Bruel en direct de France 2

Ce samedi soir, Léa Salamé recevait Eric Zemmour et Patrick Bruel dans son émission, “Quelle époque !“, sur France 2. Le ton est monté entre le politicien et le chanteur.

Ce samedi soir, dans “Quelle époque !” sur France 2, Léa Salamé recevait Patrick Bruel, Michel Denisot, Pierre Lescure, Benjamin Duhamel et Eric Zemmour. Durant l’émission, le ton est monté entre Patrick Bruel et Eric Zemmour. En effet, sur le plateau, le chanteur s’est exprimé à l’homme politique sur sa campagne à l’élection présidentielle. “Pourquoi avoir axé quasiment tout votre discours, toute votre campagne, sur la division. Au lieu de rassembler les gens, vous divisez les gens. C’est ça qui vous est reproché et qui je crois a, à un moment donné, été une partie de la désertion peut-être d’une partie de gens qui pouvait vous faire confiance“, lance Patrick Bruel. “Je suis monté jusqu’à 18/19% (dans les sondages), après deux mois de campagne. Au moment où j’ai parlé le plus librement et uniquement du grand remplacement et de l’islamisation du pays. Donc, vous voyez, je suis monté très haut. Ce n’est qu’après, parce que justement les médias se reprenant, et diffusant des discours et des images…“, a répondu Eric Zemmour avant d’être coupé par Léa Salamé : “Vous entendez que vous pouvez faire peur parfois Eric Zemmour“.

“Vous ne m’écoutez pas…”

“Pourquoi surfer sur les peurs ? C’est tout bête… Mettre tous les musulmans dans le même sac...”, a repris le chanteur de 63 ans qui a vu Eric Zemmour lui couper la parole : “Vous ne m’écoutez pas Patrick Bruel“.

Quelques minutes après l’échange, les deux hommes ont cette fois haussé le ton au sujet de la présence en tout lieu dans les médias du politicien. “Les médias ont été plus mon plus farouche adversaire. Comme ils l’ont été de François Fillon“, a indiqué Eric Zemmour. L’interprète d'”À côté de toi” a ensuite coupé l’homme à la tête du parti “Reconquête !” et lancé : “En même temps, votre plus fervent guest. Vous avez été tellement invité. Vous avez pu vous exprimer“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox