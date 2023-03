Dominique Tapie s’est exprimée sur la jalousie de Bernard Tapie dans “Sept à huit”

Plus d’un an après le décès de Bernard tapie, l’épouse de l’homme d’affaire et ex-ministre s’est exprimé sur leur vie de couple pas toujours facile dans “C’est à huit” sur TF1.

Ce dimanche, Dominique Tapie était l’invitée d’Audrey Crespo-Mara pour un portrait dans l’émission “C’est à huit” sur TF1 et s’est exprimée sur sa vie de couple avec Bernard Tapie et ce qu’elle vit depuis sa perte. Ils s’étaient rencontré dans un cadre professionnel alors que Dominique Tapie n’avait que 19 ans. “On l’entendait arriver à cinq minutes parce qu’il avait à l’époque une Ferrari qui faisait un bruit d’enfer, donc trop ‘show off’ pour moi“, commence-t-elle. Ils ont finit par se marier des années plus tard et Bernard Tapie avait un caractère assez difficile. “Il était extrêmement jaloux, très possessif. Bernard pour un regard il pouvait aller trouver la personne et, à la limite, lui mettre son poing dans la figure“, continue-t-elle, esquissant un sourire. “Il en a fait une alors qu’il était à l’article de la mort, avec son médecin urgentiste qui vient à deux heures du matin. Le pauvre il était un peu sous morphine donc il n’avait pas vraiment toute sa tête. Mais du tréfonds de son âme, il lui a dit ‘qu’est-ce que tu fais là toi ? Tu en as après ma femme’“, ajoute-t-elle. Il est décédé de son double cancer (œsophage et estomac) le 3 octobre 2021 à Paris.

