Pascal Praud accuse la chaîne TMC d’être “une chaîne d’opinion”

Ce matin Pascal Praud a accusé TMC, après les propos de Julien Bellver, d’être “une chaîne d’opinion“.

Ce matin, dans “L’heure des pros“, Pascal Praud a accusé la chaîne TMC suite aux propos tenus par Julien Bellver, journaliste de “Quotidien“, à Sud Radio à l’occasion du numéro de “21 médias” dédié aux 10 ans du Mariage pour tous. Le chroniqueur avait expliqué, hier, que l’émission ne recevrait jamais Eric Zemmour : “On ne le recevra jamais. On ne reçoit pas les personnalités de l’extrême-droite. Aucun” et précise “ne pas être le service public“. “On est sur une chaîne privée, donc on fait ce qu’on veut“. Les propos ont fortement déranger Pascal Praud : “Il a acté que ‘Quotidien’, donc la chaîne TMC, était une chaîne d’opinion. Ce qui est formidable. Il l’admet. J’espère que madame la ministre de la Culture se fera interroger sur ce point. On reproche parfois à CNews d’être une chaîne d’opinion. Mais nous sommes une chaîne de toutes les opinions. C’est intéressant ce qu’a dit monsieur Bellver. Je pense qu’il a dit une bêtise. Il avoue en toute impunité que TMC est une chaîne d’opinion“, a commenté l’animateur.

“Et nous aussi, on est une chaîne privée ! Mais on ne fait pas ce qu’on veut ! Nous, on reçoit tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas venir. Là, vous avez quelqu’un qui représente ‘Quotidien’, qui a une certaine influence en France et qui explique qu’il ne recevra pas quelqu’un qui représente 42% au deuxième tour. Il a le droit, s’il le veut“, a continué Pascal Praud ajoutant que “TMC est une chaîne d’opinion“, bien que Julien Bellver ne l’as pas mentionné ouvertement.

Source : Pure Médias

