Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une fonctionnalité rassurante et gratuite débarque pour tous les abonnés Freebox, lancement d’un service de reprise, vente privée

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Les abonnés Freebox peuvent activer un nouveau service de contrôle parental simple et gratuit depuis leur espace client avec McAfee. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle offre promo à 14,99€/mois : la Freebox Révolution avec TV by Canal + Canal+ Séries et Amazon Prime. Plus d’infos…

Free lance une petite mise à jour de son application Freebox Files. Une nouvelle version 1.7.2 a été déployée sur iOS en version bêta via Testflight. Les développeurs annoncent avoir amélioré les performances et corrigé des bugs liés à la sauvegarde automatique de photos.Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC culte vous est offert. Il s’agit de Baldur’s Gate dans sa version Enhanced. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K, Apple TV ou abonnés Amazon Prime : OCS à moitié prix. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile reprend désormais votre smartphone jusqu’à 500 euros avec sa nouvelle offre “Reprise mobile” en partenariat avec Recommerce. Une page dédiée permet d’estimer son mobile et de l’envoyer gratuitement. Le paiement se fait par virement dans un délai de 5 jours à compter de la réception du téléphone. Découvrez si cette offre vaut le coup.

Face à la férocité de ses 3 rivaux, Free Mobile enrichit encore une fois son offre Série Free, sans changer le prix (140 Go à 14,99€). Plus d’infos…

Le nouveau Xiaomi 13 débarque en précommande chez Free Mobile avec une TV connectée offerte. Plus d’infos…

Free Mobile met à jour sa carte de couverture 3G/4G/5G officielle. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Plus de la moitié des abonnés Free Mobile surfent en 5G, le modèle de smartphone est la principale limite. Plus d’infos…

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes prochainement à Lisieux dans le Calvados. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : on teste tous les services inclus dans la nouvelle offre premium de sécurité McAfee. Plus d’infos…

Après une présence sur Twitter et Facebook, Oqee a désormais son propre compte Instagram. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox