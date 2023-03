Face à la férocité de ses 3 rivaux, Free Mobile enrichit encore une fois son offre Série Free, sans changer le prix

Lorsque la concurrence sort l’artillerie lourde pour séduire de nouveaux abonnés, Free Mobile s’adapte.

Répliquer à ses rivaux et leurs offres agressive, c’est le maître mot du côté de Free Mobile. Après avoir figé depuis novembre 2022 son offre Série Free à 110 Go au prix de 14,99€/mois pendant 1 an en supprimant la date limite d’abonnement, l’opérateur a une première fois enrichi de 20 Go mi-février son forfait lequel est passé 130 Go.

Ce 2 mars, l’ex-trublion booste une nouvelle fois son offre, laquelle inclut désormais 140 Go toujours au même prix, à savoir 14,99€/mois pendant 1 an avant de basculer vers le forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois. L’enveloppe de données en roaming (Europe/DOM en 4G) est de 18 Go.

Cet enrichissement est une réponse aux nouvelles offres limitées de la concurrence. Red by SFR propose un forfait 200 Go à 15,99€/mois, B&You commercialise pour sa part une offre 5G incluant 150 Go au tarif de 15,99€/mois pendant que Sosh cherche à se démarquer avec une formule 130 Go à 15,99€/mois. La stratégie tarifaire de Free Mobile sur les offres intermédiaires est d’appliquer un prix inférieur d’1 euro par rapport à la concurrence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox