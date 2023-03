Free annonce l’ouverture “bientôt” d’une nouvelle boutique dans une commune de 20 000 habitants

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes prochainement à Lisieux dans le Calvados.

Parfaire le maillage de son réseau de distribution en visant les villes moyennes et les centres commerciaux. Fort de ses 187 boutiques dans l’Hexagone, Free ambitionne de passer la barre des 200 Free Center cette année. Pour y parvenir l’opérateur enchaîne les annonces.

Après avoir révélé son choix d’une inauguration prochaine au sein du centre commercial Westfield Euralille, à Lille, l’opérateur informe aujourd’hui de son arrivée à venir dans la commune de Lisieux dans le département du Calvados en région Normandie.

C’est l’occasion pour l’opérateur de lancer les recrutements afin de former une équipe. Cette nouvelle implantation est une bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile et Freebox ainsi que les prospects puisqu’aujourd’hui les boutiques Free les plus proches sont situées à Caen soit à environ 40 km.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox