Vers une carte SIM intégrée directement dans les composants du smartphone

Thales et Qualcomm annoncent la nouvelle génération de carte SIM : la iSIM.

Si l’eSIM peut être assez pratique et se démocratise de plus en plus, le groupe français Thales et le fabricant Qualcomm présentent son digne successeur. Avec l’iSIM, nouvelle technologie déjà testée avec Vodafone, les fabricants entendent intégrer directement la carte permettant d’accéder au réseau opérateur directement dans le smartphone, sans besoin d’un composant dédié.

De quoi écarter nos petits bouts de plastique classique ou les ajouts soudés dans l’appareil. Ici, la iSIM doit directement être intégrée dans le SoC, plateforme permettant la supervision et l’administration de la sécurité du système d’information. Compatible avec le Snapdragon 8 gen 2 qui doit équiper la plupart des gros smartphones Android de 2023, cette technologie a été certifiée par la GSMA (l’association de l’industrie des télécommunications).

Le fonctionnement est assez identique à l’eSIM puisqu’il n’est plus nécessaire d’insérer une carte dans votre smartphone, mais la iSIM présente plusieurs avantages d’après les sociétés l’ayant développée. Premièrement, elle permet une économie d’espace sur les appareils connectés, tant les smartphones que les montres par exemple. De quoi augmenter la taille de la batterie pour une meilleure autonomie ou fabriquer des appareils plus petits.

De plus, elle permettrait de faire des économies d’énergie, de quoi encore une fois éviter de tirer sur la batterie. “Nous pensons qu’un élément sécurisé intégré au processeur peut permettre d’innover sur de nombreux marchés et segments de produits”, ​ a déclaré Ziad Asghar, vice-président général de la gestion des produits chez Qualcomm, à ce sujet. Pour l’heure, les smartphones qui en bénéficieront sont encore inconnus.

