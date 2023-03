Abonnés Livebox : deux nouveaux services de Mediawan accessibles sur la TV d’Orange

Après une distribution sur Apple TV ou Prime Video, les services Expore et Kitchen Mania débarquent sur une première box française chez Orange.

Des services SVOD thématiques qui font leur première apparition sur une box d’opérateur de manière directe. D’après les informations de PDS TV News, Kitchen Mania et Explore sont désormais accessibles au sein du bouquet Famille de la TV d’Orange. Cette offre regroupant de nombreuses chaînes thématiques et généralistes est proposée à 13.99€/mois.

D’abord lancé en mars 2021 en exclusivité sur Apple TV+, Explore compte plusieurs centaines d’heures de documentaires autour de diverses thématiques, lifestyle, Auto&moto, vie sauvage, espace, histoire, environnement, faits divers. L’actualité du moment est mise en exergue avec le lancement de documentaires dédiés exclusifs.

Kitchen Mania dispose d’un catalogue de continus riche et diversifié comme “des recettes du terroir ou traditionnelles retrouvées ou réinterprétées par des figures incontournables de la cuisine (À table avec Nigella, Luana cuisine…), des Roads trip culinaires (Amandine Chaignot), mais aussi des recettes, de la Street Food, du Healthy et du divertissement (Le Food Club de Jamie Oliver ou L’assiette anglaise avec Jack Stein)”. L’accent sera mis sur la convivialité et le savoir-faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox