Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free passe en vitesse V.92, plus de mauvaises surprises sur le fixe…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

27 février 2002 : Free, premier opérateur à proposer l’accès à internet en V.92

Un accès à internet plus rapide, plus performant et avec de nouveaux services ! Voici ce qu’annonçait Free le 27 février 2002, avec l’utilisation de la norme V.92. Cette technologie nouvelle à l’époque permettait notamment une connexion beaucoup plus rapide à internet avec “Quick Connect” ou l’intégration des services comme la fonction Hold On, permettant de mettre en pause sa connexion lorsque l’on recevait un appel téléphonique. Des services d’un ancien temps, mais Free a été le premier à proposer ce type d’accès, avant de lancer sa Freebox.

29 février 2012 : la Freebox Révolution accueille pour la première fois un MMORPG

Une nouveauté surprenante à l’époque. Gameloft a lancé en exclusivité TV sur la Freebox un MMORPG nommé Order & Chaos Online. Une première, mais fut-ce une bonne idée ? On ne saurait dire…

Cependant, il est à noter que les abonnés ont pu profiter du jeu avec un mois gratuit lors du lancement, notamment grâce au GamePad livré avec la Freebox Révolution.

1er mars 1987 : la sixième chaîne voit le jour

M6 a eu 36 ans cette semaine ! La sixième chaîne de télévision a été lancée très peu de temps après la Cinq, permettant aux téléspectateurs de découvrir de nouveaux horizons avec cette nouvelle chaîne généraliste, dont l’émission a commencé à 11 heure, le 1er mars 1987, en France. Au fil des ans, la chaîne a su s’imposer comme une incontournable et faire émerger l’un des acteurs les plus importants du paysage audiovisuel français. Et elle semble bien partie pour continuer, puisque M6 a de nouveau récupéré sa fréquence TNT malgré l’intérêt de Xavier Niel.

Voici d’ailleurs les premières minutes de la toute nouvelle chaîne. Nicolas de Tavernost, à la tête du groupe a également posté pour l’anniversaire de sa chaîne phare.

1er mars 2018 : Free permet à ses abonnés de bloquer les numéros surtaxés

Une nouvelle option pour retrouver une vie plus tranquille. Les numéros surtaxés et spéciaux, c’est possible de s’en débarrasser pour les abonnés de tous les opérateurs. En effet, depuis le 1er mars 2018, tous les opérateurs doivent mettre à disposition de leurs abonnés une option gratuite permettant de bloquer les appels, SMS et MMS à destination de certains numéros surtaxés afin d’éviter d’éventuels surcouts non désirés.

Free lançait donc depuis l’espace abonné dans l’onglet téléphonie l’option “blocage des numéros spéciaux”, qui permettait d’éviter les appels sortant vers les 089XX ou les numéros courts à tarification banalisée ou majorée 3BPQ. Elle est d’ailleurs toujours présente.

3 mars 1847 : Naissance d’Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone

On ne parle pas beaucoup des inventeurs dans cette chronique, mais s’il y en a un à évoquer, c’est bien sûr Graham Bell. Cet homme né le 3 mars 1847 en Ecosse et qui sera naturalisé Américain est majoritairement connu comme l’inventeur du téléphone. Si depuis 2012, l’antériorité d’un inventeur italien nommé Antonio Meucci est reconnue, l’histoire retiendra plus le nom de Graham Bell.

Voici pour l’occasion une petite vidéo comique portant sur l’inventeur.

3 mars 2011 : Free signe avec Orange pour l’itinérance 2G, étendu à la 3G

C’est un engagement qui définira en grande partie ce qu’est encore le réseau de Free : les premiers pas vers l’itinérance ont été faits le 3 mars 2011. Orange s’engageait ainsi à permettre l’itinérance du réseau Free Mobile sous réserve que celui-ci couvre 25% de la population. Un accord similaire a été signé pour la 3G, qui disparaîtra cette année.

4 mars 2021 : grande migration de réseau pour de nombreux abonnés mobiles

Suite au rachat d’EI Telecom, les abonnés des différentes marques de l’opérateur virtuel changent de réseau pour utiliser exclusivement celui de Bouygues Telecom. L’opérateur a en effet annoncé, le 4 mars 2021, avoir démarré la migration des clients grand public d’EIT vers son réseau suite à son acquisition en fin 2020 Les sites webs des divers opérateurs membre d’EIT indiquent ainsi depuis qu’ils exploitent uniquement le réseau de Bouygues. La bascule a été progressive, s’effectuant tout au long de l’année.



