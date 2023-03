Google annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités sur Android

A l’occasion du MWC se déroulant à Barcelone, Google a présenté plusieurs nouveautés pour Android et Wear OS.

Le Mobile World Congress de Barcelone, le salon dédié aux technologies mobile a débuté ce lundi 27 février 2023. A cette occasion, Google a dévoilé des nouveautés ayant pour but d’améliorer la connectivité, la productivité, l’accessibilité sur vos appareils.

Un accès rapide à vos notes

Google améliore l’application “Notes” et propose un widget permettant d’épingler vos notes, ou encore vos listes de tâches à effectuer ou même une liste de courses sur votre écran d’accueil. Le tout pourra se synchroniser avec votre smartwatch Wear OS. D’ailleurs il sera désormais possible de créer des notes et des listes de tâches via deux nouveaux raccourcis en appuyant sur le cadran de la montre.

Un audio de meilleur qualité

Google Meet s’améliore et plus particulièrement l’audio. En effet le service de visio intègre désormais la suppression du bruit lors d’appels sur davantage d’appareils Android. La suppression de bruits a pour but de filtrer les bruits de fond gênants lorsque vous parlez. De plus, il sera aussi bientôt possible de connecter en un clic vos écouteurs Bluetooth à votre Chromebook grâce à Fast Pair. Il faudra les avoir préalablement configuré avec votre smartphone Android.

Beaucoup de personnalisations

Parmi ces nouveautés, Google annonce de nouvelles combinaisons d’emoji possibles grâce à Emoji Kitchen. Le principe permet de mélanger plusieurs emoji ensemble pour en recréer un. Du côté de Google Wallet de nouvelles animations s’affichent lors de vos paiements.

Pour finir, il est désormais possible d’augmenter la taille des contenu sur Chrome jusqu’à 300% sans modifier la mise en page. Il est possible de la définir dans les paramètres d’accessibilité de Chrome pour que cet affichage se mette automatiquement. Actuellement disponible en bêta, cette fonctionnalité sera déployée en mars.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox