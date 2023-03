Le saviez-vous : Free Mobile dissimule mais propose toujours une offre lancée il y a dix ans

L’offre de location sur 24 mois de smartphones haut de gamme de Free Mobile est toujours accessible. Seuls les flagships de Samsung et Apple sont disponibles.

Souvenez-vous, beaucoup attendait en 2013 le lancement d’une offre de subventionnement de mobile par Free Mobile, mais l’opérateur qui ne faisait rien comme les autres a alors annoncé un 17 décembre être le 1er opérateur à proposer la location de smartphones haut de gamme. Les abonnés au Forfait Free (19,99€/mois ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox) pouvaient alors commencer à louer un mobile parmi une sélection proposée.

Près de 10 ans plus tard, Free a évolué en dégainant en juillet 2021 Free Flex, une version améliorée de l’offre de location qu’il proposait jusqu’à présent à ses abonnés mobiles, soit “la nouvelle façon transparente de s’offrir son mobile. L’opérateur a fait le choix de proposer une offre plus claire que le subventionnement alors pratiqué chez ses concurrents, celui-là même qui a toujours donné de l’urticaire au fondateur Xavier Niel en raison de l’opacité autour du prix payé pour le mobile. Free Flex donne la possibilité d’acquérir à tout moment le smartphone sans surcoût par rapport au prix réel de l’appareil, via un étalement du paiement du smartphone sur 24 mois avec une option d’achat.

Cette nouvelle formule a donc éclipsée l’offre de location historique de Free Mobile. Mise de côté par l’opérateur, celle-ci est toutefois toujours accessible sur le site de l’opérateur, en bas de la page d’accueil à gauche en cliquant sur “ancienne offre de location sans option d’achat”.

Pour ceux qui l’auraient oublié, ce contrat de location, vous engagent sur 24 mois, vous devrez vous acquitter d’un loyer mensuel et d’un paiement à la commande variant selon le modèle choisi. Sur cette période, il est impératif de prendre soin du mobile. En cas de résiliation du contrat, vous devrez le restituer faute de quoi des pénalités pourront s’appliquer. le Forfait Free reste sans engagement et peut être résilié à tout moment. En revanche, si vous le résiliez ou changez d’offre, le loyer de la location est majoré de 5 euros/mois. Bémol, seul 8 smartphones sont aujourd’hui proposés à la location, à savoir l’iPhone 13, 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, ou encore le Samsung Galaxy S22 Z Flip 4 et Z Fold 4.

Pour se rendre compte des différences importantes entre l’offre de location 24 mois et Free Flex, nous avons dressé un tableau comparatif.

