Canal+ lance une nouvelle offre “Rat+”, toutes ses chaînes, Netflix, Disney+, OCS et Paramount+ à moins de 20€

Les moins de 26 ans sont gâtés, Canal+ lance une offre dédiée baptisée “Rat+”. Les chaînes Canal+, Disney+, Netflix, Paramount+, OCS, Canal+ Séries… Tout y est à prix cassé.

“Téma la taille de l’offre”, Il s’agit de la meilleure promotion possible pour les moins de 26 ans fans de séries et de cinéma. Canal+ lance aujourd’hui l’offre “Rat+”, sans engagement à 19,49€/mois pour toute souscription jusqu’au 19 avril. Et autant le dire, la filiale de Vivendi ne fait pas les choses à moitié puisque cet abonnement comprend en linéaire toutes ses chaînes à savoir Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries, mais aussi les 6 flux de Ciné+. Et ce n’est pas tout puisque l’offre inclut également les services de SVOD Netflix (en qualité HD jusqu’à 2 écrans simultanés), OCS, Disney+, Paramount+ et Canal+ Séries.

A noter également la gratuité pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité. L’accès à la plateforme Cafeyn et Télérama est également inclus.

Il s’agit en réalité de l’offre Canal+ Ciné Séries proposée actuellement aux plus de 26 ans à 25,99€/mois les 12 premiers avec un engagement de 24 mois, ou à 38,99€/mois sans engagement. Seul différence, l’offre Rat+ n’est pas accessible directement sur les box des opérateurs (Free, SFR, Orange et Bouygues Telecom). Il faudra en profiter via un smartphone, tablette ordinateur, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, consoles, Chromecast ou AirPlay.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox