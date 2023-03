Freebox Pop, mini 4K, Apple TV ou abonnés Amazon Prime : essayez OCS a moitié prix

OCS propose son offre à moitié prix pendant deux mois, si les abonnés Freebox Pop et mini 4K ou dotés d’une Apple TV peuvent y souscrire directement, l’offre est également accessible sur Prime Video.

De quoi découvrir Tales of The Walking Dead ou House of The Dragon pour un prix plus abordable. Jusqu’au 27 mars prochain, l’abonnement à OCS souscrit depuis la plateforme Amazon prime Video est à 6.49€/mois pendant les deux premiers mois, avant de repasser à 12.99€/mois.

L’application Prime Video est disponible pour tous les abonnés Freebox et nécessite un abonnement Amazon Prime. Ce dernier est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

L’offre est également proposée sur le site web d’OCS pour une utilisation sur votre TV via les solutions de cast, sur Android Tv, Apple TV, Air Play, Smart TV Samsung, Smart TV LG, Amazon Fire TV et XboxOne. Vous pouvez donc accéder à cette offre sur Freebox mini 4K et Pop en téléchargeant l’application d’OCS sur le Play Store ou sur votre décodeur Apple proposé dans le cadre de votre abonnement Freebox.

Cette offre vous permettra d’accéder à de nombreux films récents et à des séries saluées, mais aussi des programmes jeunesse, des magazines et documentaires comme Cleanin’ Up the Town et bien d’autres contenus. Elle reste sans engagement et vous pouvez ainsi la quitter à tout moment si la découverte n’est pas concluante ou si vous ne souhaitez pas poursuivre au tarif classique d’OCS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox