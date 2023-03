Le nouveau Xiaomi 13 débarque en précommande chez Free Mobile avec une TV connectée offerte

Jusqu’au 7 mars, il est possible de précommander le nouveau Xiaomi 13 chez Free Mobile en achat comptant ou via Free Flex. Une offre spéciale est lancée à l’occasion de la commercialisation de ce nouveau flagship : la TV connectée Xiaomi P1E est offerte pour tout achat.

Annoncé dimanche dernier, le nouveau Xiaomi 13 est à présent disponible à la précommande chez Free Mobile, avec une offre intéressante, sa TV connectée Xiaomi TV P1E d’une valeur de de 449€ est offerte.

Ce nouveau flagship dispose d’un écran Amoled FHD+ de 6,36 pouces (120 Hz), et embarque un processeur Snapdragon 8 génération 2. Côté photo, il se démarque avec une caméra principale Leica de 50 MP, un téléobjectif Leica de 10 MP et d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP toujours en partenariat avec le fabricant allemand. La caméra Selfie intégrée à l’écran propose 32 MP. Ce modèle 256 Go proposé en noir chez Free Mobile intègre également une batterie de 4500 mAh avec une charge turbo filaire 67W (38 minutes pour atteindre 100 %) ainsi qu’une charge sans fil 50 W (48 minutes pour atteindre 100 %). Le WiFI 6E est de la partie.

Affiché à 999€ euros en achat comptant, le Xiaomi 13 est accessible via Free Flex. Après un premier paiement de 299€, suivront 24 mensualités de 24,99€/mois. L’option d’achat est fixée à 100€ .

Pour profiter de l’offre de précommande avec le téléviseur P1E 43″ offert, il suffit de suivre les instructions détaillés dans le coupon à télécharger. Cette TV connectée est la plus abordable de Xiaomi. Celle-ci dispose d’une dalle Ultra HD VA et d’Android TV. La fin des précommandes aura lieu le 7 mars. Pour l’heure, Free Mobile ne propose pas le Xiaomi 13 Pro.

