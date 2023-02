Sosh: la marque d’Orange dégaine un forfait 130 Go à un prix intéressant

La marque low cost d’Orange propose un forfait avec beaucoup de data. Cependant, toujours pas de 5G.

Sosh commercialise un forfait 130 Go à 15,99 euros par mois. Sans engagement de durée, ce forfaits 4G inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et l’Europe et 130 Go depuis la France métropolitaine (débits réduits au-delà) et 20 Go depuis l’Europe.

Compatibles SIM et eSIM, cette série limitée permet de conserver gratuitement son numéro actuel. Comme le précise Sosh cette “offre est valable pour toute nouvelle souscription”. Toutefois, des frais d’activation de 10 euros seront à régler à la commande peu importe le type de SIM choisis.

Et chez les autres opérateurs ?

A titre de comparaison, Free Mobile avec son forfait Série Free propose 130 Go d’internet en 4G pour 14,99 euros par mois pendant 1 an et 18 Go d’internet en Europe et DOM. Sans engagement, le forfait passera automatiquement au forfait Free coûtant 19.99 euros par mois avec une enveloppe data de 210 Go avec la 5G, au-delà de la première année. Évidemment les appels et SMS/MMS sont en illimités. Une offre assez similaire à ce que propose Sosh donc, mais moins onéreuse et limitée à une durée d’un an.

De son côté, Red by SFR propose pour 15.99 euros par mois un forfait 4G offrant 160 Go de data et 23 Go d’internet en roaming en Europe et DOM. Aussi sans engagement, les appels, SMS et MMS sont inclus en illimités.

Pour finir on se tournera du côté de Bouygues Telecom qui propose lui un forfait B&You 100 Go à 15.99€ par mois avec appels, SMS et MMS illimités. Par contre on notera que ce dernier offre 2 mois sur ce forfait. Autre petit plus, la carte SIM sera facturée 1 euros au lieu des 10 euros habituels. Concernant le roaming ce forfait offre 25 Go en Europe et DOM.

