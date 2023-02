Bouygues Telecom offre deux mois à son forfait mobile concurrent du Série Free

Bouygues Telecom a lancé aujourd’hui une nouvelle offre très agressive sur un segment où lui, Free Mobile et Red by SFR sont régulièrement en concurrence.

Régulièrement, les offres sans engagement proposant des enveloppes data aux alentours de 100 Go changent, en réponse à une nouvelle proposition d’un concurrent. Cette fois c’est Bouygues Telecom qui innove puisqu’il indique offrir tout simplement son forfait 100 Go à 15.99€/mois pendant deux mois. Une offre similaire avait été faite pour les Bbox l’année dernière.

Il s’agit d’une remise automatique appliquée sur la facture durant les deux premiers mois de l’abonnement, après quoi la facturation reprend son cours. Notons également que la carte SIM est proposée pour 1€ seulement, au lieu des 10€ habituels et qu’il s’agit d’une offre disponible exclusivement sur le site web de l’opérateur.Ce forfait B&You est par ailleurs sans engagement et propose également les appels et SMS/MMS illimités en France et 25Go utilisables en Europe et dans les DOM .

Une offre qui n’est pas anodine à l’heure où Free propose son offre intermédiaire Série Free à 130 Go pour 14.99€/mois pendant un an et Red by SFR pour sa part propose son forfait à 160 Go pour 15.99€/mois. Ainsi, dans une gamme de prix assez proche, le futur abonné peut donc choisir parmi plusieurs enveloppes alors qu’habituellement, la différence est plus ténue sur ce segment. En terme de contenu de l’offre, celle de Bouygues Telecom est forcément plus ténue, mais présente l’avantage non négligeable de la gratuité sans obligation de continuer à payer une fois la période promotionnelle passée.

Notons par ailleurs que la tendance actuelle chez Bouygues, mais aussi Orange et SFR, est à l’augmentation de tarifs. Ainsi, rien ne garantit qu’en y restant, le forfait conserve le prix de 15.99€/mois annoncé lorsque vous y avez souscrit. Free pour sa part à annoncé plusieurs fois qu’il ne toucherait pas à ses tarifs mobiles historiques jusqu’en 2027.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox