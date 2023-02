Oqee se lance sur un nouveau réseau social

Après une présence sur Twitter et Facebook, le service de TV des Freebox a désormais son propre compte Instagram.

Pour ne rien louper des différents programmes diffusés sur votre Freebox, l’opérateur a lancé très récemment un tout nouveau compte sur Instagram dédié à sa plateforme.

Vous pouvez le retrouver via le nom d’utilisateur Oqee_byFree. Et si pour l’heure, aucune publication n’a été publiée par l’opérateur, Free nous a confirmé vouloir se développer comme il le fait actuellement sur son compte Twitter et sur sa page Facebook dédiée.

Ainsi, on peut s’attendre à des publications parfois légères, parfois informatives, concernant les programmes ou les nouveautés intégrées à Oqee. L’opérateur nous indique par ailleurs que des questions concernant une demande d’assistance pourront être traitées à travers les story du compte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox