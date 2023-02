Nokia rajeunit son image et délocalise une partie de sa production en Europe

Nokia change de logo afin de rafraîchir la marque. De son côté, HMD le fabriquant finlandais de la marque “Nokia” annonce transférer une partie de sa production en Europe.

Deux grandes nouvelles pour Nokia. Tout d’abord via un communiqué sur son site, Nokia annonce une nouvelle identité visuelle. En effet, Nokia souhaite mettre en avant son énergie et son engagement renouvelés en tant que pionniers de la transformation numérique. Dans cette optique Nokia s’est inspiré de son logo historique et l’a rendu plus contemporain et numérique. A noter que le logo de Nokia n’avait pas foncièrement changé depuis 1992.

Une partie de la production en Europe

D’autre part, HMD l’entreprise finlandaise de télécommunications qui produit les smartphones de la marque Nokia depuis 2016 annonce délocaliser une partie de la production en Europe. Cette décision correspond à une augmentation de la demande des clients pour la production local d’appareils pour des raisons de sécurité ainsi que de durabilité. Comme l’a annoncé Lars Silberbauer, directeur marketing de HMD Global : “En commençant ce voyage pour amener la fabrication en Europe, nous voulons nous assurer que la partie critique du développement des appareils se déroule en Europe et dans les législations européennes, ce qui est assez important pour beaucoup de nos clients.”

Il y a de cela quatre ans, HMD avait déjà déplacé en Europe ses centres de données pour se conformer aux réglementations de l’UE concernant le RGPD. Délocaliser une partie de la production semble être la suite logique. Le lieu de production européen reste cependant secret, “Malheureusement, étant donné que nos clients appartiennent à diverses industries soucieuses de la sécurité, nous ne sommes pas autorisés à dire à qui que ce soit dans quels pays nous produisons ces appareils, simplement pour le garder aussi sûr que possible”, a déclaré Lars Silberbauer.

Comme l’a confié HMD à TechCrunch, le premier produit fabriqué en Europe sera un téléphone 5G à destination des industries soucieuses en matière de sécurité. La fabriquation et l’expédition devrait intervenir au troisième trimestre 2023. Un appareil destiné aux particuliers devrait être prévu par la suite.

Source : Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox