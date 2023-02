Abonnés Freebox : on teste tous les services inclus dans la nouvelle offre premium de sécurité McAfee

Free a lancé la semaine dernière deux nouvelles offres de sécurité disponibles pour tous les abonnés Freebox en option. Que proposent-elles et comment les activer ? Univers Freebox vous propose une présentation complète de l’ensemble des solutions incluses.

Protéger ses données, ses enfants et sécuriser ses appareils, c’est l’ensemble des services que vous proposent les formules McAfee désormais disponible depuis l’espace abonné Freebox. Nous vous proposons ainsi de découvrir l’intégralité des services dans ce test complet des différentes applications et extensions mises à dispositions par ces options.

Comment souscrire aux offres McAfee ?

Les abonnés Freebox peuvent les retrouver facilement depuis leur espace abonné, dans la section abonnement grâce à une ligne dédiée. La première offre est baptisée McAfee Sécurité, proposée au tarif de 4,99€/mois (1er mois offert), sans engagement, pour 5 appareils. Celle-ci comprend une protection antivirus, la surveillance du Dark Web (basique), la gestion des mots de passe et le contrôle parental. “Cette option plus complète remplace l’ancienne offre McAfee Multi Access. Les abonnés McAfee existants bénéficient automatiquement et pour le même prix de cet enrichissement avec l’ajout du contrôle parental sans limite de nombre d’appareils et la surveillance du Dark Web”, explique Free.

La seconde offre McAfee Sécurité Avancé, davantage premium, est proposée au tarif 6,99€/mois (1er mois offert), sans engagement, pour 10 appareils. Celle-ci a l’avantage de proposer un VPN illimité et de “protéger vos données personnelles et de localisation des regards indiscrets mais aussi d’accéder aux réseaux Wi-Fi publics en toute sécurité avec bande passante illimitée”, précise l’opérateur. La protection antivirus, la surveillance du Dark Web (avancé), la gestion des mots de passe et le contrôle parental sont aussi inclus. Afin de pouvoir tester l’intégralité des services, nous avons réalisé notre expérimentation sur cette formule.

Retrouvez-le dans “Abonnement” puis sur une page dédiée à “protéger mes équipements avec McAfee“, vous avez le choix entre les deux formules. Une fois votre décision prise et validée, vous êtes alors invité à télécharger les applications nécessaires pour la mise en place de vos divers moyens de sécurité.

Il existe en tout deux applications à télécharger : McAfee Security pour la gestion du VPN, de vos données de navigation et d’autres services et Safe Family qui sera utilisée dans le cadre du contrôle parental. Pour la gestion des mots de passe, il vous sera alors proposé d’installer une extension à votre navigateur, ce qui sera également le cas pour la protection antivirus. Chaque appli est disponible sur PC, Mac, iOS et Android principalement. Il vous sera proposé de choisir l’application selon le type d’équipement pour la télécharger immédiatement ou d’envoyer le lien vers un autre appareil.

McAfee Security : pour se protéger

L’application la plus polyvalente permet de gérer bien des aspects de votre sécurité. Il faudra ainsi la télécharger sur tous les appareils sur lesquels vous souhaitez monitorer votre sécurité et utiliser le VPN inclus dans l’offre Premium si vous y avez souscrit.

Une fois installée, cette application vous permettra en effet de gérer plusieurs points de votre abonnement.

L’antivirus

L’interface est assez claire pour vous y retrouver parmi les divers services et dès la connexion, vous vous verrez proposer d’installer l’extension d’antivirus sur votre navigateur déjà enregistré. En effet, l’antivirus se décline en deux versions : sur l’application où vous pouvez scanner votre ordinateur à la recherche de malwares et la protection de votre navigateur. L’installation se fait sans problème pour l’extension, il suffit de l’autoriser à fonctionner et vous serez ainsi alerté et protégé si vous tentez d’accéder à un site dangereux.

Le scan du PC se fait pour sa part comme un antivirus classique, il vous suffit de le lancer pour voir les fichiers à supprimer ou à mettre en quarantaine. Vous pouvez également en planifier à des heures précises.

Activer et gérer son VPN

Passons maintenant à la fonctionnalité exclusive à l’offre Premium : le VPN. Pour rappel, la technologie VPN, pour Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel en français, consiste en l’usage d’un serveur intermédiaire lors de l’établissement d’une connexion, que ce soit entre un poste utilisateur et Internet ou entre un serveur et Internet. Il s’agit en somme d’avoir recours à un intermédiaire de confiance.

Pour un utilisateur, cela peut aider à sécuriser la connexion, notamment dans le cas de l’usage d’un réseau Wi-Fi peu sécurisé pour accéder à des services sensibles tels que les sites bancaires. Le serveur VPN assure alors une connexion sécurisée en masquant l’origine de connexion (et l’utilisateur par la même occasion) et bloquant certaines requêtes. Pour garantir la confidentialité, certains services VPN ont aussi une politique de non-conservation des données.

Toujours côté utilisateur, cela peut en outre donner la possibilité d’accéder à des services et contenus auxquels il n’aurait normalement pas accès. Un site Web, une application mobile ou un film normalement réservé aux utilisateurs d’un pays, par exemple. Cela peut également être une astuce pour faire baisser le tarif d’une réservation d’avion ou d’hôtel, les sites comparatifs pouvant s’appuyer sur la géolocalisation pour ajuster leurs tarifs selon le niveau de vie des consommateurs.

De l’autre côté du tunnel, au niveau du service, cela permet de sécurisation l’accès en filtrant certaines requêtes. Cela peut ainsi servir à une entreprise ou administration voulant sécuriser l’accès distant proposé à ses collaborateurs, afin d’éviter les risques de piratage et de vol de données.

Ici, l’activation de ce VPN se fait très facilement puisqu’il vous suffit de cliquer sur le petit interrupteur pour l’activer, puis de cliquer sur “modifier” pour choisir le pays dans lequel vous souhaitez être localisé. Vous pouvez pousser les paramètres plus en avant en choisissant quand le VPN s’active (tout le temps, seulement sur des WiFi publics etc.) dans la rubrique paramètres.

Faire le tri dans vos informations de navigation

A la manière d’un CCleaner ou d’autres logiciels similaires, McAfee vous propose également de vous débarrasser de vos cookies et autre informations retenues dans votre navigateur. Il suffit de cliquer sur le bouton idoine puis de sélectionner “nettoyer”. Vous pouvez paramétrer les informations que vous souhaitez nettoyer et planifier des sessions nettoyage fréquentes si vous le souhaitez.

Vérifiez si vos données personnelles ne sont pas divulguées

Une autre fonctionnalité plutôt utile permet en effet de faire en sorte que McAfee scanne le web et le Dark Web pour retrouver diverses informations vous concernant et vous alerter le cas échéant. Cela peut aller de votre pseudo ou votre adresse mail à votre carte d’identité ou votre numéro de compte bancaire. En cliquant sur votre application vous serez redirigé vers une page web où il vous faudra vous connecter via un compte McAfee (vous pouvez en créer un directement, il sera lié à votre abonnement premium).

Une fois arrivé, vous aurez alors l’opportunité de saisir toutes les données que vous voulez surveiller sur le net, avec un large éventail de choix.

Il est également possible, une fois l’intégralité de vos équipements équipés des solutions de sécurité, de vérifier votre “score de protection” pour savoir sur quels points il faut retravailler.

Le contrôle parental

Une autre application vous est proposée pour gérer l’utilisation de divers terminaux par vos enfants. Il faut alors télécharger “Safe Family” qui n’est malheureusement pas disponible sur Mac mais bien présente sur Android, iOS et Windows. Encore une fois, il vous est possible de télécharger ou d’envoyer le lien depuis votre espace abonné.

Le principe est assez simple : installer l’application sur vos propres appareils en mode “parent” et sur les appareils de vos enfants dans le mode “enfant” pour en garder le contrôle. Sur chaque appareil utilisé par vos bambins, il faudra se connecter à l’appli dédiée puis, sur smartphone, autoriser la gestion de plusieurs paramètres. A noter que sur iOS, nous n’avons pas pu finaliser l’opération, un fichier devant être installé devait lancer l’accès au paramétrage mais n’a pas pu fonctionner.

Si sur PC l’expérience en terme de blocage de sites web a pu être satisfaisante, ce ne fut pas le cas sur le smartphone Android 12 (Poco X3 Pro) où nous avons pu accéder à des contenus pornographiques assez facilement. Sur PC en revanche, le blocage a été immédiatement effectif dès l’application installée.

Il est également proposé de mettre en place un blocage de temps d’écran, mais cette fois, selon nos tests sur PC et smartphone, ce dernier n’a pas vraiment été effectif et l’utilisateur a pu continuer à naviguer comme bon lui semblait sur le web et sur les applications disponibles. A noter que l’enfant peut, le cas échéant, réclamer à son parent de lever le temps d’écran depuis l’application installée sur son smartphone. Puisque le temps d’écran n’a pas vraiment été bloqué lors de nos tests, nous émettons des réserves sur l’utilité de cette fonctionnalité.

Un service qui semble donc assez peu abouti en terme de restrictions, mais qui permet une surveillance assez efficace. En effet, chaque action a pu être répertoriée (ouverture d’applications, sites visités, changements de paramètres sur smartphone…).

Gestionnaire de mot de passe

Dernière fonctionnalité utile dans cette offre de sécurité : la possibilité de regrouper tous vos accès à des sites ou des plateformes sous un seul mot de passe ultra sécurisé. En effet, il peut être difficile de gérer plusieurs identifiants sans utiliser le même mdp ou une variante assez proche. Grâce à TrueKey, il est ainsi possible de tout regrouper en un seul portefeuille et vous pourrez ainsi utiliser un unique mot de passe pour toutes vos connexions.

Il s’agit d’une simple extension de navigateur à installer, idéalement sur tous vos appareils pour encore plus de simplicité

Il faudra s’y connecter en créant un compte dédié. Vous pourrez ensuite choisir les identifiants que vous souhaitez ajouter à votre portefeuille pour diverses plateformes.

Verdict

Au global, le service proposé par McAfee est simple d’utilisation et assez complet pour des premier utilisateurs de solutions de sécurité. On regrettera cependant un contrôle parental semblant très peu abouti, mais le reste a été très facile à prendre en main. De plus, l’application de sécurité vous propose de nombreuses précisions pédagogiques sur les diverses utilités de ses fonctionnalités, notamment du VPN.

Une solution assez complète qui ne conviendra peut être pas aux plus aguerris d’entre vous, mais sera largement suffisante, si utilisée dans son intégralité, pour des internautes aux usages classiques.

