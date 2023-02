Iliad-Free lance son 1er “Mois de l’égalité pro” avec plusieurs nouvelles initiatives

Le groupe Iliad se mobilise davantage pour l’égalité professionnelle. En mars, plusieurs initiatives à destination de ses collaboratrices et collaborateurs seront organisés au nom de la diversité et de l’inclusion.

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes ce 8 mars, Iliad annonce ce 28 février continuer de s’engager pour l’égalité professionnelle et lance son 1er « Mois de l’égalité pro ». Le 6e groupe de télécommunications en Europe multipliera ainsi tout au long du mois “des initiatives en direction de ses collaboratrices et collaborateurs pour toujours plus de diversité et d’inclusion”. Au programme, la publication le 1er mars, les résultats de son Index Egalité femmes-hommes, un outil permettant à chaque entreprise d’évaluer sa politique RH en matière d’égalité et de définir des axes d’amélioration.

Le 2 mars, “Sophie Viger, directrice générale de l’école 42, Jean-Marc Harion, DG de Play et UPC Polska, et Mario Bus, responsable des relations institutionnelles de 42 à Florence, croiseront leurs regards sur le thème de l’égalité hommes-femmes dans leur pays respectif et reviendront sur l’action des écoles 42 pour promouvoir les femmes dans la Tech et l’IT”. L’école informatique gratuite, innovante et ouverte à toutes et tous, créée à Paris en 2013 par Xavier Niel, est présente dans 26 pays, dont l’Italie et très bientôt la Pologne, les deux pays d’Europe où opère Iliad.

Le 8 mars, tous les collaborateurs d’Iliad en France se verront proposer plusieurs activités de sensibilisation aux enjeux de la mixité au travail. “Suite aux résultats alarmants du dernier rapport sur le sexisme en France publié par le Haut Conseil à l’Egalité, le Groupe iliad a décidé d’agir”. Ainsi à cette date, un autodiagnostic anonyme et en ligne permettra à chacun d’évaluer son niveau de stéréotypes de genre. Sera également organisé un escape game, en physique et présentiel, permettant à tous de collaborer et de réfléchir à des solutions pour mieux faire de chacune et chacun des alliés de la mixité eu travail.

Enfin le 14 mars, le groupe lancera “iliad’elles”, son propre réseau des femmes ayant des responsabilités managériales au sein de l’ensemble de ses entités. “Cette initiative permettra de valoriser le leadership féminin au sein du groupe, mais aussi de créer un véritable réseau d’ambassadrices qui pourront promouvoir ce leadership féminin auprès d’autres collaboratrices.”