iPhone : des malfrats volent vos données et votre argent en plus du téléphone grâce aux codes d’accès

Une enquête du Wall Street Journal a dévoilé les méthodes utilisées par des criminels pour tirer le maximum d’un vol d’iPhone.

En plus d’un smartphone onéreux perdu, vos données et votre compte en banque ne seraient pas épargnées. Les malfaiteurs espionnent ainsi la cible dans un endroit public, visant à deviner ou repérer le code d’accès permettant de déverrouiller l’iPhone.

Une fois le code aperçu, il ne reste plus au malfrat qu’à voler l’appareil. Lorsque cela est fait, soit par un vol à l’arrachée, soit par une agression, le voleur est donc en possession d’un iPhone et peut le déverrouiller simplement. Mais ce n’est pas tout : le code d’accès peut en effet permettre de contourner Face ID ou Touch ID et rendre possible des achats via Apple Pay par exemple. Une victime a ainsi perdu 1500 dollars en une nuit via cette méthode.

De plus, les applications bancaires peuvent réclamer ce type de code et souvent, les utilisateurs ont choisi la même combinaison. De quoi réaliser des virements assez simples. Sans compter que ce code d’accès permet d’accéder aux mots de passes enregistrés dans l’iPhone, permettant par exemple d’utiliser votre compte Amazon, Uber, Paypal… Sans oublier les potentielles utilisations d’applications financières, comme pour la gestion de cryptomonnaies.

Si des solutions existent pour bloquer l’accès à un appareil, le voleur peut également utiliser le code pour effacer tous les appareils et désactiver la localisation de l’iPhone. Face à la recrudescence de tels actes, Apple annonce « Nous sympathisons avec les utilisateurs qui ont eu cette expérience et nous prenons toutes les attaques contre nos utilisateurs très au sérieux, aussi rares soient-elles. Nous continuerons à faire progresser les sécurités pour aider à protéger les comptes de nos utilisateurs ».

