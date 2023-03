Plus de la moitié des abonnés Free Mobile surfent en 5G, le modèle de smartphone est la principale limite

Univers Freebox s’est intéressé à l’accès à la 5G chez les abonnés Free Mobile et la majorité des sondés l’utilisent au moins occasionnellement.

A l’heure où plus de 6 millions d’abonnés 5G parcourent l’hexagone selon l’Arcep, les abonnés Free Mobile mettent à profit l’intégration gratuite de la nouvelle génération de téléphonie mobile dans leur offre. Nous avons interrogé notre lectorat concernant son utilisation de ce réseau déployé depuis la fin de l’année 2020, souhaitant observer le taux d’utilisation mais aussi les potentielles raisons de la non-utilisation.

Au total, nous avons ainsi récolté 4901 réponses à notre sondage lancé le 19 janvier dernier et le résultat est assez clair : 51% des abonnés surfent en 5G et la majorité des raisons évoquées pour une non-connexion provient d’une contrainte extérieure. En effet, 37% des interrogés affirment être souvent connectées à la 5G et 14% y accèdent parfois. Si la couverture de l’opérateur est la plus étendue sur le territoire hexagonal, certaines zones ne permettent pas encore d’y accéder, et 7% de nos sondés affirment que le manque de couverture est la raison pour laquelle ils n’y accèdent pas.

La principale raison (23% des réponses) pour laquelle nos lecteurs n’utilisent pas la 5G est l’absence d’un smartphone compatible chez eux. Si la nouvelle génération de téléphonie mobile s’est démocratisée et est de plus en plus proposée sur une large gamme de smartphone avec des prix très variés (70% des appareils vendus sur la boutique Free Mobile sont compatibles), le renouvellement de l’appareil n’est pas automatique. Faute de nouveaux usages, il n’est donc pas forcément pressant de passer à un modèle supportant ce nouveau réseau.

La seconde limite est le fait que cette technologie est réservée au forfait Free 5G et n’est pas proposé sur d’autres offres comme le série Free ou des forfaits mis en vente sur Veepee. Cette limite concerne 10% des interrogés. Enfin, 10% des sondés affirment ne pas vouloir de cette technologie chez eux. Certains commentaires font état par exemple d’un désintérêt pour cette technologie : “la 5G pour quoi faire ? Payer son forfait mobile plus cher (chez certains opérateurs) et pour en tirer quels avantages ? Excepté les gamers , les amateurs de films sur très petit écran , les accros du speed test et certains industriels , dont je ne fais nullement partie , aucun intérêt pour le moment !” explique msg dans notre espace commentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox