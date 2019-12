Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : c’est Noël, Netflix débarque sur la Freebox Révolution, Canal+ Séries disponible pour les abonnés, un pack avec deux nouveaux services SVoD

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Après la Mini 4K et comme promis il y a un peu plus d’un an, Netflix est depuis mardi dernier accessible sur la Freebox Révolution. En option mais pas à un tarif préférentiel. Plus d’infos…

Freebox Révolution : voici comment souscrire à Netflix depuis l’espace abonné et l’application intégrée à la Freebox. Plus d’infos…

Free a lancé dans le même temps une nouvelle mise à jour du Player de la Freebox Révolution pour intégrer le service SVoD du géant américain. Plus d’infos…

Découvrez d’ailleurs l’interface Netflix sur Freebox Révolution, pas totalement inconnue. Plus d’infos…

Autre nouveauté majeure, le service SVoD Canal+ Séries est maintenant disponible pour tous sur la Freebox Révolution, Delta, One et Mini 4K, avec 1 mois offert. L’abonnement est à partir de 6,99€/mois. Plus d’infos…

La plateforme de Canal+ dont nous avons testé l’interface, est même à 1 euro/mois sur la Freebox, pour les abonnés Canal+. Plus d’infos…

Et jamais deux sans trois, Free a lancé un pack pour jeunes adultes et fans de super-héros avec deux nouveaux services VOD en illimité, à 0,99€ pendant un an puis 2,99€/mois. Plus d’infos…

Découvrez d’ailleurs Toonami Max et Adult Swim, les deux nouveaux services de VOD en illimité arrivés aujourd’hui sur les Freebox. Plus d’infos…

Freebox TV : c’est parti pour TV Pitchoun (canal 159) offerte durant tout le mois de décembre. Plus d’infos…

Abonnés Free :Youboox, le service de lecture en ligne se met à jour sous Android avec une nouvelle fonctionnalité : la notification des nouveautés à ne pas manquer. Plus d’infos…