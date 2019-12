C’est officiel, Canal+ va lancer deux nouvelles chaînes en direct sur myCanal dès le 26 décembre

La plateforme myCanal va s’enrichir à partir du 26 décembre prochain de deux nouvelles chaînes : Canal+ Premier League et Canal+ Top 14. Accessible gratuitement aux abonnés au pack Sport.

Leur grille des programmes est brièvement apparue il y a deux jours sur la plateforme de la filiale de Vivendi avant de disparaître laissant penser à une arrivée imminente. C’est le cas. Canal+ va bel et bien lancer deux chaînes dédiées à deux compétitions sportives, à savoir le Top 14 et la Premier League.

La première, Canal+ Premier League consacrée au foot anglais (codiffusé avec RMC Sport) débarquera le 26 décembre sur myCanal à l’occasion des Boxing Days. la seconde, Canal+Top 14 couvrant le championnat français de rugby sera quant à elle lancée sur la plateforme le 28 décembre.

“Les chaînes Canal+, avec une programmation qui recouvre le cinéma, les séries et le sport, ne permettaient pas aux fans de rugby et de foot anglais de retrouver tous leurs contenus. On change donc la façon de les présenter et de les diffuser, en les scénarisant par compétition sur MyCanal”, a fait savoir à L’Equipe, Christophe Pinard Legry, directeur marketing-commerce-relation client de la filiale de Vivendi. Concrètement, ces deux chaînes numériques en direct regrouperont la totalité des matches sur chaque chaîné dédiée.

Côté accès, le quotidien annonce que cette offre numérique sera gratuite pour les abonnés à Canal+ et au pack Sport à 34,90€/mois.

Source : L’Equipe