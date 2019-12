Youboox, le service de lecture en ligne des abonnés Free, se met à jour sous Android avec une nouvelle fonctionnalité

L’application Android Youboox se met à jour avec une nouvelle fonctionnalité sur Android.

C’est une nouveauté qui était déjà arrivée à la fin du mois de novembre sur iOS, et qui débarque dorénavant sur la version Android de l’application : dorénavant, lorsque vous ouvrirez votre application, cette dernière vous informera des nouveautés sur la plateforme à ne pas manquer. La mise à jour, estampillée 3.0.12, propose également quelques correctifs et des améliorations de la performance.

Pour rappel, Youboox est un service qui donne accès à une large bibliothèque de romans, BD et mangas en tous genres, depuis l’ordinateur, mais également depuis les smartphones et tablettes tactiles grâce à des applications mobiles. Il est inclus gratuitement dans les abonnements Freebox et Free Mobile (forfait à 2€ mis à part) jusqu’au 31 janvier 2020. Free a récemment annoncé que ce service sera ensuite intégré à l’abonnement sous la forme d’une option activée automatiquement, sans engagement pour 0.99€ par mois, dès le premier février. A cette même date, les livres audios proposés par Youboox seront également inclus dans l’offre Youboox One.