Vidéo : il transforme une Freebox Révolution en PC

Au cours d’une petite vidéo, la Freebox Révolution se retrouve changée en ordinateur de bureau.

Un bricoleur a décidé de changer la Freebox Révolution en ordinateur de bureau. La transformation consiste en fait à vider la belle carcasse de la Freebox et à adapter sa structure interne, afin d’y installer ses propres composants (carte mère, disque dur et câblage).

Alors oui, comme on le voit dans la vidéo, l’ordinateur déguisé en Freebox Révolution fonctionne. Il est juste dommage que la chose ne soit pas effectuée avec plus de minutie pour donner un aspect plus esthétique à la réalisation.

Au regard des dommages occasionnés par la transformation, reste également à espérer pour notre bricoleur ne soit pas le propriétaire initial et qu’il n’ait pas à retourner le matériel à l’opérateur. Même si cela n’est pas précisé, il y a des chances que le matériel ait été acquis d’occasion sur un site de petites annonces ou sur un vide-grenier.