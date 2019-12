Free Mobile : comparatif des smartphones à moins de 300 euros et choix de la rédaction

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique de Free. D’ailleurs, que peut-on y trouver en ce moment pour 300 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone.

Si vous avez un budget très limité : l’Acatel 1x 99 euros

Avec un budget très limité, le très choix est également très limité en ce moment, si vous comptez acquérir votre smartphone en passant par Free Mobile. La boutique de l’opérateur vous propose en effet l’Alcatel 1x à 99 euros.

On note quelques petites choses appréciables comme le côté léger et compact de l’appareil, l’écran plutôt agréable à regarder, la présence du mini-jack, la reconnaissance faciale et la batterie de bonne capacité. Notez aussi qu’il supporte la 4G 700 MHz (B28), chère à l’opérateur. Sans surprise, il faudra par contre faire des concessions du côté des performances en multimédia et de la photo.

Si vous avez un budget de 150 euros : le Nokia 3.2 à 149 euros ou l’Alcatel 3 à 139 euros

Sur la tranche des 100-150 euros, deux modèles sortent du lot. Le choix dépendra en fait de votre priorité, à savoir un grand écran ou la possibilité de jouer occasionnellement.

Si vous voulez un écran de taille confortable, le Nokia 3.2 se présente comme un bon choix sur le créneau des 100-150 euros puisqu’il offre une diagonale de 6,3 pouces avec toutefois une définition HD+. On peut aussi apprécier d’avoir une version récente d’Android, une bonne autonomie et une 4G assez rapide. Il faudra toutefois composer avec sa recharge assez longue, en partie explicable par la présence d’une batterie 4 000 mAh à bord.

Vous êtes un joueur occasionnel ? L’Alcatel 3 est l’option à envisager, si vous comptez acquérir votre smartphone chez Free Mobile et si vous avez un budget de 150 euros maximum.

S’il ne le propose pas avec les graphismes au maximum, il arrive notamment à faire tourner le sympathique Asphalt 9 sans problème. On pourra donc envisager du jeu pas trop gourmand à l’occasion. L’Alcatel 3 offre par ailleurs une autonomie confortable et un support de la 4G 700 MHz. Du côté des concessions à faire, il y a notamment la partie photo moyenne et la recharge pas des plus rapides.

Vous avez un budget de 150-200 euros ? Le Redmi Note 8T à 199 euros ou le Xiaomi Mi A3 à 199 euros

Après un Redmi Note 7 très convaincant, Xiaomi récidive avec un smartphone tout aussi intéressant sur le créneau des 200 euros. Beau design, grand écran Full HD+, quadruple capteur photo, performances suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions, grosse batterie et charge rapide, le Redmi Note 8T ne manque pas d’arguments pour séduire. Il est, à nos yeux, la nouvelle valeur étalon sur son segment tarifaire. Bons points enfin si vous êtes abonnés Free Mobile, le Redmi Note 8T s’annonce compatible B28, gérant donc la 4G 700 MHz chère à l’opérateur, mais profite également de la technologie 256QAM récemment activée et boostant les débits.

Si vous avez un budget de 150-200 euros et voulez l’expérience Android imaginée par Google, le Xiaomi Mi A3 avec Android One mérite de faire partie des options. Un autre aspect intéressant est son autonomie vraiment très bonne. Si son écran AMOLED offre de belles couleurs, il manque en revanche de définition.

Le smartphone se montrait déjà intéressant lorsqu’il était affiché à 249 euros. Récemment revenu dans la boutique de l’opérateur à 50 euros de moins, il gagne encore en intérêt. Notez d’ailleurs qu’il est compatible avec la 4G 700 MHz (B28) et qu’il bénéficie de la technologie 256QAM.

Si vous avez un budget de 200-300 euros : l’iPhone 7 à 289 euros ou le Sony Xperia 10 Plus à 299 euros

Si vous avez une préférence pour iOS, il y a l’iPhone 7 à 289 euros. Pour à peine 60 euros de plus que l’iPhone 6S, vous aurez le même format de 4,7 pouces et l’accès à la dernière version du système d’exploitation d’Apple, mais avec des composants plus récents. Notez qu’on parle d’un modèle reconditionné. Pas neuf, donc.

Si vous êtes plutôt Android et avez un budget de 250-300 euros, nous vous suggérons le Xperia 10 Plus, qui se retrouve en effet à 299 euros au lieu 379 euros en ce moment. Nous l’avions aimé pour sa finition qualitative, son bel écran, sa partie audio agréable à écouter et son lecteur d’empreintes efficaces. Il ravira également ceux à la recherche d’un smartphone compact et de l’expérience Android imaginée par Google.

CHOIX DE LA RÉDACTION

Sans hésitation, nous vous suggérons le Redmi Note 8T. Affiché à 199 euros, il est la preuve que l’on peut avoir un bon smartphone sans forcément se ruiner. Ceux cherchant l’expérience Android telle qu’imaginée par Google pourront préférer le Xiaomi Mi A3 au même prix et avec un atout de taille : une solide autonomie. Et si vous avez une préférence pour l’écosystème iOS, mais un budget limité, il y a l’iPhone 7 à 289 euros. Celui-ci reste un bon smartphone malgré les années. Notez toutefois qu’il s’agit d’un modèle reconditionné.