Clin d’oeil: quand Free Sénégal tacle les réponses de ses concurrents à son arrivée sur le marché

Peu de temps après l’arrivée de la marque Free au Sénégal, l’opérateur Orange a lancé de nouvelles offres plus proche de ce que proposait son nouveau concurrent. Ce dernier s’en amuse sur son compte Twitter.

Le premier octobre dernier, l’opérateur Tigo annonçait son changement de nom pour Free après son rachat par Xavier Niel et deux associés et proposait trois forfaits mobiles ainsi que d’autres services comme Free Money et, peu de temps après, un routeur de poche 4G. Orange n’a pas tardé à répliquer en lançant ses forfaits Illimitix, qui se rapprochent plus des propositions de Free que de ses anciennes offres. Sans cibler personne en particulier, Free Sénégal s’en amuse sur son compte Twitter avec un “message de prévention”. L’opérateur sénégalais va même plus loin, taxant ses concurrents de “contrefaçon”.