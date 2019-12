Google améliore les capacités de Google Traduction, même hors connexion

Google a annoncé avoir amélioré son application de traduction pour de meilleures performances mais aussi pour vous permettre de mieux prononcer lors de vos voyages à l’étranger.

Google Traduction est une des références pour les globes trotteurs qui souhaitent échanger avec la population locale lors de leurs voyages. Un an et demi auparavant, cette dernière était équipée d’une intelligence artificielle. Google annonce une nouvelle mise à jour permettant à son service d’être beaucoup plus précis dans ses traductions.

La firme de Mountain View explique en effet un gain de précision global de l’ordre de 12%, voir plus de 20% concernant certaines des 59 langues couvertes par son application. Elle promet également ” un choix de mots, une grammaire et une construction de phrases améliorés “.

Mais le géant américain ne s’arrête pas là, promettant également un meilleur fonctionnement hors-ligne de son application. En effet, pour certaines langues utilisant d’autres alphabet que celui de l’utilisateur, la traduction pouvait n’avoir que peu de sens, affichant des caractères que celui-ci ne connaissait pas. Dorénavant, même hors-connexion, l’application proposera une retranscription dans l’alphabet privilégié de son utilisateur. Par exemple, en hindi, si vous cherchez à dire bonjour, vous verrez l’écrite en hindi, mais aussi une retranscription pour prononcer le mot “namaste” juste en dessous.

Source : Les Numériques