Freebox TV: c’est parti pour deux chaînes offertes supplémentaires pour les abonnés Freebox

Comme annoncé par Univers Freebox, deux nouvelles chaînes sont désormais offertes pour tous les abonnés Freebox

Il s’agit d’Histoire TV et d’Ushuaïa TV, deux chaînes culturelles qui sont désormais offertes pour les abonnés Freebox Mini 4K, Crystal et One, elles sont déjà incluses pour les abonnés Free TV by Canal. Vous pouvez y accéder dès aujourd’hui respectivement sur le canal 205 et 204 de votre Freebox, sans surcoût. La chaîne Histoire annonce par ailleurs qu’elle restera en clair jusqu’à fin janvier 2020.

Comme toujours pour ces mises au clair, il n’y a rien à faire, rendez vous simplement sur les canaux idoines de votre Freebox pour profiter de ces deux chaînes. D’autres chaînes offertes vont arriver sur les Freebox, notamment en janvier.