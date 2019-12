Envoyez tous vos médias de votre mobile sur votre Freebox : BubbleUPnP se met à jour avec une nouvelle fonctionnalité et de nombreuses corrections et améliorations

Il existe plusieurs applications qui permettent d’envoyer ses contenus de son mobile sur sa Freebox. BubbleUPnP fait partie de celles-ci et c’est une des plus utilisées. Elle vient de se mettre à jour sur le Play Store en apportant plusieurs améliorations et stabilisations ainsi qu’une nouveauté.

Cette mise à jour, estampillée 3.4.1, propose une nouvelle fonction pour ses utilisateurs, mais apporte également quelques corrections et améliorations :

ajout de la possibilité de trier du plus récent au plus ancien dans la bibliothèque

correction de l’echec d’utilisation de Chromecast sur certains flux HLS ainsi que sur les flux de Radio Paradise Ogg-Flac

correction es bugs concernant la diffusion de certains médias sur des installations réseaux particulières

le bouton de nettoyage de la liste de lecture arrête désormais le playback sur Chromecast/FireTV

correction de bugs concernant les sous-titres

d’autres corrections et améliorations